Зеленський про удари по РФ: Ми будемо йти далі, дрони долатимуть понад 3000 км
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна й надалі нарощуватиме спроможності для ударів по цілях на території РФ. Дальність польоту українських безпілотників планують збільшити до понад 3 тисяч кілометрів.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю "ТСН. Тиждень", - повідомляє Цензор.НЕТ.
Дрони подолали 2,5 тис. км
"Вони (росіяни, - ред.) кожного дня нас б'ють, ми кожного дня будемо відповідати. Безумовно, з кожним днем нарощення буде. Вчора ми відповідали їм по НПЗ в Тюменському регіоні. Якщо напряму, 2070 км, наші дрони FP вразили їх ціль. Маршрут їх був 2,5 тисячі кілометрів", - розповів президент.
Дрони долатимуть відстань 3 тис. км
"Вони 3000 тисячі+ км будуть, це нові дрони, хороші дрони. Ми будемо йти далі. Тому що ми розуміємо, де їх військові всі заводи, нафтові бази, газові сховища, тощо. Нам потрібно мати інструменти на більш велику відстань, ми це робимо", - сказав Зеленський.
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