Зеленський повідомив про контракт із Німеччиною на 600 ракет для ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підписала з Німеччиною контракт на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю глави держави телеканалу "1+1".

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Контракт на ракети для ППО

Зеленський повідомив, що домовленість із Німеччиною передбачає закупівлю 600 ракет для систем ППО України.

За його словами, нинішні можливості виробництва у США становлять близько 700 ракет на рік. Він також зазначив, що США передали ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot Німеччині, яка вже розпочала виготовлення.

"Ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму, на 600 ракет", — сказав Зеленський.

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Перспектива виробництва в Україні

Президент також повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося питання передачі Україні ліцензії на виробництво ракет.

За його словами, американська сторона вперше позитивно відреагувала на цю ідею та заявила про готовність розглянути її реалізацію.

Зеленський підкреслив, що раніше відповідь США на подібні пропозиції була невизначеною, однак зараз позиція змінилася.

Також зазначається, що Німеччина працює над створенням окремої виробничої лінії для ракет до систем Patriot. Очікується, що перші результати цього виробництва можуть з’явитися у 2026 або на початку 2027 року.

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