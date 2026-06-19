Трамп і лідери G7 дали позитивний сигнал щодо надання Україні ліцензій на виробництво ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивний сигнал від лідерів Групи семи (G7), зокрема і від президента США Дональда Трампа щодо надання Україні ліцензій на виробництво засобів ППО.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із президентом Гондурасу Насрі Асфурою у Києві 19 червня, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позитивний сигнал від G7

Журналісти запитали у президента щодо конкретних результатів зустрічей із лідерами G7, зокрема, з очільником США Трампом.

"Посилення протиповітряної оборони України. На це я отримав позитивний сигнал від всієї "Сімки", включаючи президента Трампа. Ліцензії для виробництва наших ракет вперше сприймається американською стороною позитивно", - відповів Зеленський.

Він нагадав, що раніше неодноразово звертався до Вашингтона із проханням надати Україні ліцензії на виробництво засобів ППО.

"Ви знаєте, починаючи з адміністрації президента (Джо, - ред.) Байдена. Але ми жодного разу не отримували нічого... Дай Боже, вони проведуть всі консультації Raytheon, з іншими виробниками, проговорять з військовими. Я дуже надіюсь, що вони повернуться з позитивною відповіддю, і ми зможемо отримати ліцензії для того, щоб наші компанії, приватний сектор і наші державні компанії ВПК змогли допомогти Україні, змогли допомогти країнам Близького Сходу, змогли допомогти і країнам Європи", - сказав президент.

Читайте також: США розглянуть питання щодо ліцензії на виробництво американських ракет в Україні, - Трамп

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у спільній заяві за підсумками саміту в Евіані лідери країн G7 підтвердили готовність надати Україні ліцензії, які дозволять організувати виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на території України.

Президент США Трамп заявляв, що Сполучені Штати розглянуть можливість надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет-перехоплювачів.

Читайте також: Низка країн G7 вироблятимуть далекобійні ракети в Україні, - ЗМІ