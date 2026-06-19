Трамп и лидеры G7 дали положительный сигнал относительно предоставления Украине лицензий на производство средств ПВО, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил положительный сигнал от лидеров "Группы семи" (G7), в том числе от президента США Дональда Трампа, относительно предоставления Украине лицензий на производство средств ПВО.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой в Киеве 19 июня, передает"Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Положительный сигнал от G7

Журналисты спросили у президента о конкретных результатах встреч с лидерами G7, в частности, - с главой США Трампом.

"Укрепление противовоздушной обороны Украины. По этому вопросу я получил положительный сигнал от всей "Семерки", включая президента Трампа. Лицензии на производство наших ракет впервые воспринимаются американской стороной положительно", - ответил Зеленский.

Он напомнил, что ранее неоднократно обращался в Вашингтон с просьбой предоставить Украине лицензии на производство средств ПВО.

"Вы знаете, начиная с администрации президента (Джо, - ред.) Байдена. Но мы ни разу ничего не получали… Дай Бог, они проведут все консультации с Raytheon, с другими производителями, обсудят это с военными. Я очень надеюсь, что они вернутся с положительным ответом, и мы сможем получить лицензии для того, чтобы наши компании, частный сектор и наши государственные компании ВПК смогли помочь Украине, смогли помочь странам Ближнего Востока, смогли помочь и странам Европы", - сказал президент.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в совместном заявлении по итогам саммита в Эвиане лидеры стран G7 подтвердили готовность предоставить Украине лицензии, которые позволят организовать производство ракет-перехватчиков непосредственно на территории Украины.

Президент США Трамп заявлял, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность предоставления Украине лицензии на производство американских ракет-перехватчиков.

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