Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot, - Зеленський звернувся до учасників засідання ОБСЄ

Україні потрібно більше засобів ППО для відбиття російських балістичних атак. Зокрема, наша держава критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників 33-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Протидія дронам і крилатим ракетам

"Росія застосувала дуже багато балістичних ракет. Вони накопичували їх для цієї атаки. Вони також запустили сотні дронів, зокрема реактивні "шахеди". І ми знаходимо способи зупиняти "шахеди". Ми стабільно збиваємо щонайменше 90% із них", - сказав Зеленський.

Водночас ракети є значно більшим викликом, наголосив президент.

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РФ робить ставку на балістику

"Ми знаходимо способи перехоплювати й крилаті ракети. Але Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати цю війну. Саме на це вони роблять ставку. Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю Українського народу", - заявив український лідер.

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Заклик до США та партнерів

Саме тому Україні потрібно більше ППО, оскільки йдеться про щоденний захист життя.

"Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, – це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це", - сказав Зеленський.

Він також попросив партнерів не знижувати санкційний тиск, запроваджувати нові санкції, щоб Росія мала менше способів адаптуватися до цієї війни й була змушена рухатися до переговорів.

"І особливо важливо тиснути на нафтовий сектор Росії. Він просто не зможе вижити без вільного доступу своєї нафти до європейських морів. Це критичний маршрут. Якщо його перекрити, Росія втратить здатність фінансувати цю війну", - переконаний президент.

Крім того, глава держави зазначив, що кожна країна, яка зупиняє танкери російського тіньового флоту, робить реальний внесок у завершення цієї війни.

"Європа також повинна мати юридичні інструменти для конфіскації та продажу нафти, яку перевозить тіньовий флот. Не можна дозволяти, щоб тіньовий флот фінансував війну Росії. Такі сильні заходи можуть допомогти наблизити мир. Будь ласка, підтримайте їх на політичному рівні", - попросив Зеленський.

Наостанок президент наголосив, що війна Росії ніколи не має стати нормою.

"Росія докладає величезних зусиль, щоб відновити свої політичні зв’язки та повернути політичний вплив. Вона використовує медійний тиск і працює над дестабілізацією тих європейських голосів, які чесно говорять про цю війну, які хочуть сильнішої Європи – єдиної та мирної – і які захищають наш спільний спосіб життя. Я вдячний усім, хто відмовляється мовчати, коли Росія вбиває. Усім, хто підтримує Україну й заохочує інших допомагати нам захищати життя. Усім, хто робить Європу сильнішою", - сказав у зверненні глава держави.

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