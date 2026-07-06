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Новости Помощь Украине от Польши
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Польша обнародовала данные о военной помощи Украине с 2022 года

польща

Правительство Польши обнародовало ранее засекреченные данные о военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Среди переданного оборудования: танки, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, цитирует польское издание RMF24, передает Цензор.НЕТ.

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Эпоха масштабных поставок: итоги 2022–2023 годов

Косиняк-Камыш подчеркнул, что львиная доля технического переоснащения украинской армии за счет польских армейских резервов пришлась на первые два года полномасштабного вторжения РФ.

"Что касается техники и боеприпасов в 2022–2023 годах, то были переданы различные виды военной техники", — отметил глава Минобороны Польши.

Ориентировочная совокупная стоимость переданного вооружения составила15 миллиардов злотых (это эквивалентно примерно 3,5 миллиарда евро).

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Отчеты нового правительства

Косиняк-Камыш заявил, что в 2022 и 2023 годах Польша передала Украине:

  • танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4;
  • бронетранспортеры и боевые машины пехоты "Росомак";
  • БРДМ и BWP-1; артиллерийское оборудование: AHS "КРАБ", 2С1 "Гвоздика", БМ21, 120-мм и 60-мм минометы;
  • беспилотные летательные аппараты Warmate и FlyEye;
  • самолеты МиГ-29; вертолеты Ми-24;
  • зенитно-ракетный комплекс WEGA С-200.

Министр обороны Польши добавил, что с 2024 года и по настоящее время Варшава предоставила Украине 1,55 млрд злотых помощи (около 350 млн евро). Отметим, что правительство действующего премьера Дональда Туска приступило к работе в декабре 2023 года.

"Это были времена наших предшественников. Сегодня они не хотят вспоминать, что передали это оборудование. Я не только напомню им об этом, но и буду защищать их в этих решениях", — заявил Косиняк-Камыш.

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Другая помощь с 2024 года

Он также сообщил, что с 2024 года Польша передавала Украине:

  • ракеты PAC-3 для системы Patriot;
  • беспилотный комплекс "Scan Eagle";
  • ракеты, авиационные бомбы, противотанковые управляемые ракеты, снаряды для гранатометов;
  • оборудование, аксессуары и запасные части для авиационной и бронетанковой техники, а также зенитных систем "НЕВА";
  • боеприпасы для танков, артиллерии и минометов, а также индивидуальное снаряжение солдат.

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Автор: 

Польша (9256) помощь (8407) Косиняк-Камыш Владислав (87)
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Топ комментарии
+13
Дякуємо
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06.07.2026 19:16 Ответить
+13
900 танкуів Т-72 навесні напочатку літа 2022 року якраз те що було потрібно для звільнення Херсону і Харьківської операцією. Так що будемо вдячні полякам і тіїє логістикою зюрої що зара іде через наших друзів поляків. Нищимо русню разом
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06.07.2026 19:23 Ответить
+8
ДЯ-КУ-Е-МО!!!
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06.07.2026 19:09 Ответить

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