Польша обнародовала данные о военной помощи Украине с 2022 года
Правительство Польши обнародовало ранее засекреченные данные о военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Среди переданного оборудования: танки, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24 и ракеты для систем ПВО Patriot.
Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, цитирует польское издание RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Эпоха масштабных поставок: итоги 2022–2023 годов
Косиняк-Камыш подчеркнул, что львиная доля технического переоснащения украинской армии за счет польских армейских резервов пришлась на первые два года полномасштабного вторжения РФ.
"Что касается техники и боеприпасов в 2022–2023 годах, то были переданы различные виды военной техники", — отметил глава Минобороны Польши.
Ориентировочная совокупная стоимость переданного вооружения составила15 миллиардов злотых (это эквивалентно примерно 3,5 миллиарда евро).
Отчеты нового правительства
Косиняк-Камыш заявил, что в 2022 и 2023 годах Польша передала Украине:
- танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4;
- бронетранспортеры и боевые машины пехоты "Росомак";
- БРДМ и BWP-1; артиллерийское оборудование: AHS "КРАБ", 2С1 "Гвоздика", БМ21, 120-мм и 60-мм минометы;
- беспилотные летательные аппараты Warmate и FlyEye;
- самолеты МиГ-29; вертолеты Ми-24;
- зенитно-ракетный комплекс WEGA С-200.
Министр обороны Польши добавил, что с 2024 года и по настоящее время Варшава предоставила Украине 1,55 млрд злотых помощи (около 350 млн евро). Отметим, что правительство действующего премьера Дональда Туска приступило к работе в декабре 2023 года.
"Это были времена наших предшественников. Сегодня они не хотят вспоминать, что передали это оборудование. Я не только напомню им об этом, но и буду защищать их в этих решениях", — заявил Косиняк-Камыш.
Другая помощь с 2024 года
Он также сообщил, что с 2024 года Польша передавала Украине:
- ракеты PAC-3 для системы Patriot;
- беспилотный комплекс "Scan Eagle";
- ракеты, авиационные бомбы, противотанковые управляемые ракеты, снаряды для гранатометов;
- оборудование, аксессуары и запасные части для авиационной и бронетанковой техники, а также зенитных систем "НЕВА";
- боеприпасы для танков, артиллерии и минометов, а также индивидуальное снаряжение солдат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль