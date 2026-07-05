Почти половина поляков считают Украину ответственной за обострение отношений с Польшей, - опрос

Почти половина поляков (46,6 %) считают Украину ответственной за обострение дипломатического конфликта между Варшавой и Киевом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для RP.pl, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мнения поляков разделились

Респондентов спросили, кто, по их мнению, ответственен за эскалацию конфликта между Польшей и Украиной.

Большинство — 46,6% — ответили, что Украина. В то же время 12,7% считают, что Польша.

Еще 25,4% респондентов считают, что обе стороны несут ответственность за эскалацию.

11,4% участников опроса не имеют мнения по этому вопросу, а 4% ответили, что не слышали о конфликте.

"Мужчины (54%) гораздо чаще считают Украину стороной, несущей основную ответственность за конфликт, чем женщины (39%). Это мнение также разделяют более половины респондентов с доходом от 5001 до 7000 злотых нетто (51%), а также почти шесть из десяти респондентов из городов с населением от 200 тысяч до 499 тысяч человек", — прокомментировал Пётр Зимольжак, вице-президент правления SW Research.

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Методология исследования

Исследование было проведено агентством SW Research среди пользователей онлайн-платформы SW Panel в период с 30 июня по 1 июля 2026 года. Анализ охватил группу из 800 интернет-пользователей в возрасте старше 18 лет.

Что предшествовало?

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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