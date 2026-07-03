Глава МИД Польши Сикорский о прославлении Бандеры в Украине: Для нас это все равно что памятники Гиммлеру в Германии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сравнил прославление Степана Бандеры в Украине с установкой памятников нацистским лидерам Генриху Гиммлеру или Герману Герингу в современной Германии.

Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша о том, что "Украина не вступит в ЕС со Степаном Бандерой", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Аналогия с нацистами и Лениным

Аргументируя позицию польского правительства относительно блокирования европейского будущего Украины в случае продолжения героизации лидеров ОУН, Сикорский заявил, что Киев должен выбирать национальных героев, которые объединяют, а не разъединяют.

"Вступление в ЕС — это присоединение к семье. Для меня одно из отличий между Украиной и Россией заключается в том, что в России до сих пор почитают массового убийцу Ленина, и ему там установлены памятники. В Украине эти памятники убрали. Если бы в современной Германии были памятники Гиммлеру или Герингу, наше отношение к Германии было бы иным, чем оно есть. Мы надеемся, что Украина покажет нам, что ее герои — это люди, с которыми мы все можем согласиться, а не люди, которые будут нас разделять", — подчеркнул дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига предложил Польше "пакет антикризисных мер" для улучшения отношений с Украиной

"Дипломатия предпочитает молчание"

Сикорский также отказался раскрывать детали встречи с Андреем Сибигой, которая завершилась без совместных итоговых заявлений.

"Позвольте мне вести переговоры по этим вопросам с министром Сибигой, а не с вами. В этих отношениях есть те, кто играет на повышение своих рейтингов одобрения, что часто хорошо для них, но плохо для польско-украинских отношений, и мы занимаемся терпеливой работой", — добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со стороны Польши больше не будет "доброжелательного отношения", Зеленский должен найти выход, — Туск

Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях разразилось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не поддержит вступление Украины в ЕС без пересмотра политики в отношении ОУН и УПА – Косиняк-Камыш