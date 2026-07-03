Со стороны Польши больше не будет "доброжелательного отношения", Зеленский должен найти выход, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава прекращает политику односторонних уступок и "доброжелательного отношения" в условиях нынешней напряженности в двусторонних отношениях с Украиной.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Канцелярии премьер-министра, передает Цензор.НЕТ.

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Ультиматум Варшавы: ждем действий Киева

"У меня есть информация, что украинские политики осознали: эскалация напряженности между Польшей и Украиной вредна для обеих сторон. Хорошие отношения между нами отвечают интересам всех, но требуют доброй воли со стороны Киева. Больше не будет так, что только Варшава предлагает доброжелательное отношение", — заявил Туск.

Польский чиновник подчеркнул, что напряженность в отношениях с Украиной была вызвана необоснованным решением украинского президента Владимира Зеленского.

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Историческая правда как пропуск в Евросоюз

Польский премьер в очередной раз связал вопрос европейской интеграции Украины с решением сложных исторических вопросов.

"Я сказал ему, что именно он несет ответственность за поиск путей снижения этой напряженности. Худшей идеей было бы пытаться заручиться внутренней поддержкой в Украине путем эскалации враждебности между Украиной и Польшей. Это просто неприемлемо. Я бы гораздо больше хотел, чтобы наша безопасность основывалась на хороших отношениях с соседями, в частности с Украиной. Сейчас мы ждем шага со стороны Украины. Не может быть Европейского Союза без примирения и не может быть примирения без исторической правды. Украина должна это понять", — заявил Туск.

В то же время, добавил глава польского правительства, Варшава будет и дальше последовательно выступать за дальнейшую поддержку Украины в её войне с Россией.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях разразилось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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