З боку Польщі більше не буде "доброзичливого ставлення", Зеленський має знайти вихід, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава припиняє політику односторонніх поступок та "доброзичливого ставлення" в умовах поточного напруження у двосторонніх відносинах з Україною.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Канцелярії прем’єр-міністра, передає Цензор.НЕТ.

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Ультиматум Варшави: чекаємо на дії Києва

"Я маю інформацію, що українські політики усвідомили: ескалація напруженості між Польщею та Україною є шкідливою для обох сторін. Добрі відносини між нами відповідають інтересам усіх, але вимагають доброї волі з боку Києва. Більше не буде так, що лише Варшава пропонує доброзичливе ставлення", – заявив Туск.

Польський посадовець наголосив, що напруга у відносинах з Україною була спричинена необґрунтованим рішенням українського президента Володимира Зеленського.

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Історична правда як перепустка до Євросоюзу

Польський прем'єр вчергове пов'язав питання європейської інтеграції України із розв'язанням складних історичних питань.

"Я сказав йому, що саме він несе відповідальність за пошук шляхів зменшення цієї напруги. Найгіршою ідеєю було б намагатися здобути внутрішню підтримку в Україні шляхом ескалації ворожості між Україною та Польщею. Це просто неприйнятно. Я б набагато більше хотів, щоб наша безпека ґрунтувалася на добрих відносинах із сусідами, зокрема з Україною. Зараз ми чекаємо на крок з боку України. Не може бути Європейського Союзу без примирення й не може бути примирення без історичної правди. Україна має це зрозуміти", – заявив Туск.

Водночас, додав очільник польського уряду, Варшава продовжить послідовно виступати за подальшу підтримку України у її війні з Росією.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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