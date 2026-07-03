Сибіга зустрінеться із Сікорським у Варшаві, - МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрінеться із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Міністр повертається в Україну після візиту до Японії – дорогою додому проведе сьогодні зустріч з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві", - зазначив він.

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Відносини між Україною та Польщею

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не підтримає вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне своє ставлення до діячів ОУН та УПА, зокрема до Степана Бандери.

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