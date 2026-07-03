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Новини відносини України та Польщі
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Сибіга зустрінеться із Сікорським у Варшаві, - МЗС

Сибіга у Варшаві зустрінеться із Сікорським: подробиці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрінеться із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

"Міністр повертається в Україну після візиту до Японії – дорогою додому проведе сьогодні зустріч з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві", - зазначив він.

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Відносини між Україною та Польщею

  • Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
  • 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
  • Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
  • Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
  • Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
  • Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
  • Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава не підтримає вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне своє ставлення до діячів ОУН та УПА, зокрема до Степана Бандери.
  • Польща утилізує обіцяні Україні винищувачі МіГ-29 після відмови поділитися дроновими технологіями

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Польща (9519) Сікорський Радослав (395) Сибіга Андрій (1027)
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