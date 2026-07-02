Україна не ділиться з Польщею дроновими технологіями через історичні суперечки, - Косіняк-Камиш
У Польщі вважають, що Україна не ділиться з ними технологіями у сфері дронів через історичну суперечку.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Що відомо
Так, за його словами, обговорення щодо передачі Києву винищувачів МіГ-29 Києву в обмін на доступ до українських дронових технологій тривають уже кілька місяців.
"Спочатку вони погодилися на таке рішення, але сьогодні не дотримуються домовленості", – сказав він.
Історичні суперечки
Стосовно того, чому Україна цього не робить, Косіняк-Камиш зазначив, що Київ з внутрішньополітичних міркувань надає пріоритет історичним суперечкам із Польщею.
"Гадаю, це випливає з тієї стратегії, яку вони зараз обрали – що саме конфлікт, коріння якого сягає в історію, зараз формує імідж президента Зеленського", – сказав міністр.
Він додав, що такий підхід підживлює підтримку ультраправих партій у Польщі, які прагнуть скористатися антиукраїнськими настроями.
Відносини з Польщею
Також зазначається, що Польща є одним із найміцніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, надаючи військову допомогу та виступаючи ключовим логістичним центром для західної допомоги.
Однак відносини періодично загострювалися через суперечки щодо історичних питань та імпорту сільськогосподарської продукції.
Останні напруження виникли після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА.
Скандал із підрозділом імені Героїв УПА
- Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".
- 29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.
- Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".
- Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.
- Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".
- Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
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