Україна не ділиться з Польщею дроновими технологіями через історичні суперечки, - Косіняк-Камиш

У Польщі вважають, що Україна не ділиться з ними технологіями у сфері дронів через історичну суперечку.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Так, за його словами, обговорення щодо передачі Києву винищувачів МіГ-29 Києву в обмін на доступ до українських дронових технологій тривають уже кілька місяців.

"Спочатку вони погодилися на таке рішення, але сьогодні не дотримуються домовленості", – сказав він.

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Історичні суперечки

Стосовно того, чому Україна цього не робить, Косіняк-Камиш зазначив, що Київ з внутрішньополітичних міркувань надає пріоритет історичним суперечкам із Польщею.

"Гадаю, це випливає з тієї стратегії, яку вони зараз обрали – що саме конфлікт, коріння якого сягає в історію, зараз формує імідж президента Зеленського", – сказав міністр.

Він додав, що такий підхід підживлює підтримку ультраправих партій у Польщі, які прагнуть скористатися антиукраїнськими настроями.

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Відносини з Польщею

Також зазначається, що Польща є одним із найміцніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, надаючи військову допомогу та виступаючи ключовим логістичним центром для західної допомоги.

Однак відносини періодично загострювалися через суперечки щодо історичних питань та імпорту сільськогосподарської продукції.

Останні напруження виникли після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА