Навроцький назвав "ескалацією" ухвалення закону про Національний пантеон України

У Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували ухвалення Верховною Радою закону про створення Українського національного пантеону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Канцелярії президента Польщі, оприлюдненій у соцмережі X.

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У Варшаві заявили про "ескалацію"

У заяві зазначається, що ухвалення закону про Національний пантеон є "наступним етапом дій ескалаційного характеру" після рішення української влади наприкінці травня надати одній із військових частин ім'я "героїв УПА".

Також у Канцелярії заявили, що президент Польщі Кароль Навроцький "мав рацію", коли виступав із критикою української влади та заявляв про намір відкликати у Володимира Зеленського орден Білого Орла.

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Закон про Пантеон ухвалила Верховна Рада

1 липня Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону.

Раніше президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті відповідний законопроєкт. За словами голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва, Пантеон створюватимуть у кілька етапів із залученням науковців, громадськості, органів влади та українців.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада підтримала законопроєкт про Український національний пантеон. Рішення підтримали 287 парламентарів.

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