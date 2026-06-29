"Дуже шкода, що Зеленський так вчинив": в уряді Польщі "здивовані" законопроєктом про Український Нацпантеон

В уряді Польщі відреагували на внесення президентом України Володимиром Зеленським до Верховної Ради законопроєкту про Український національний пантеон. Польські високопосадовці заявили, що Київ "загострює конфлікт".

Про це неназвані члени уряду Польщі сказали в коментарі виданню Onet, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Києва

У неділю Володимир Зеленський передав до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон для вшанування видатних історичних постатей.

"Ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого любити, кому бути вдячним і яких героїв шанувати", - цитує видання слова Зеленського, сказані на тлі обурення Польщі через присвоєння українському підрозділу найменування "героїв УПА".

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Як зазначає Onet, в контексті української історії це речення звучить як "декларація суверенітету", але у Польщі його прочитали як "ще один сигнал про те, що Київ не має наміру відступати" через символи, які викликають дуже гострі емоції у поляків.

Коментарі з уряду Туска

"Ми давно знали, що Зеленський захоче створити Пантеон, але його слова звучать дивно. Визнаю, що це нас здивувало", - заявив один з міністрів на правах анонімності.

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"Дуже шкода, що Зеленський так вчинив. Була надія, що ми налагодимо наші відносини, а виглядає так, що буде ще гірше. Нам важливо дбати про польські компанії, які хочуть вести бізнес в Україні, але нинішня політика Києва цьому не сприяє", - прокоментував інший представник уряду.

Інший анонімний польський високопосадовець заявив, що Україна шкодить собі, розпалюючи суперечку з Польщею.

"Прем’єр-міністр має побоювання, зокрема, щодо впливу українського сільського господарства на наш ринок, тож тут не може бути жодних неясностей. Але й Україна має пам’ятати, що, розпалюючи суперечку з Польщею, вона завдає шкоди сама собі", - стверджує він.

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