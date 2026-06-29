Польські депутати у Європарламенті ініціювали резолюцію про вшанування жертв "геноциду УПА"

Депутат Європарламенту від польської партії "Право і справедливість" Пйотр Мюллер заявив, що їхня політична група офіційно подала пропозицію щодо проведення дебатів та ухвалення резолюції на вшанування пам’яті жертв "геноциду, вчиненого УПА".

Про це він написав в Х, передає Цензор.НЕТ.

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Звинувачення на адресу Зеленського

Як зазначив Мюллер, президент України "зробив черговий крок, що підриває польсько-українські відносини"

"На жаль, це доказ (про що ми говорили раніше), що попередні рішення були свідомими. Сподіваюся, що цього разу вся польська політична еліта зрозуміє: тут потрібна тверда, рішуча політика. Допомагати, але й ВИМАГАТИ", – наголосив він.

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Резолюція в ЄС та заклик до українських політиків

Щоб надати питанню більшої міжнародної ваги, польські євродепутати ініціювали офіційний розгляд Волинських подій на сесії Європейського парламенту, вимагаючи чітких політичних оцінок дій Української повстанської армії (УПА).

"Наша група в Європейському парламенті подала пропозицію про проведення дебатів та ухвалення резолюції на вшанування пам’яті жертв геноциду, вчиненого УПА. Відносини в Європі мають ґрунтуватися на правді. Українські політики мають нарешті це зрозуміти", – заявив Мюллер.

Політик також зауважив, що наразі українські політики своєю поведінкою та небажанням йти на компроміси у питаннях спільного минулого завдають серйозної шкоди довгостроковим інтересам власної країни на шляху до європейської інтеграції.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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