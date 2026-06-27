Не можна дозволити Путіну скористатися розбіжностями між Україною і Польщею, - Сікорський

Україна і Польща мають подолати суперечку й зосередитися на кращому спільному майбутньому.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спільне майбутнє

"Мова не про те, щоб люди кинулися один одному в обійми. Мова про те, щоб вирішити не повторювати поганих речей і знайти краще спільне майбутнє. І саме в цьому дусі я сподіваюся, що ми зможемо налагодити відносини з Україною", – сказав Сікорський.

Також він закликав не допустити того, щоб російський диктатор Володимир Путін використав суперечку між країнами у своїх інтересах.

"Ми не повинні дозволити Путіну скористатися нашими розбіжностями", - наголосив Сікорський.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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