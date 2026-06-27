Не можна дозволити Путіну скористатися розбіжностями між Україною і Польщею, - Сікорський
Україна і Польща мають подолати суперечку й зосередитися на кращому спільному майбутньому.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю CBS News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спільне майбутнє
"Мова не про те, щоб люди кинулися один одному в обійми. Мова про те, щоб вирішити не повторювати поганих речей і знайти краще спільне майбутнє. І саме в цьому дусі я сподіваюся, що ми зможемо налагодити відносини з Україною", – сказав Сікорський.
Також він закликав не допустити того, щоб російський диктатор Володимир Путін використав суперечку між країнами у своїх інтересах.
"Ми не повинні дозволити Путіну скористатися нашими розбіжностями", - наголосив Сікорський.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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це у вас там, боротьба за ретинги, самі обісрались - самі і розгрібайте
Наприклад зробіть телесеріали (YouTube):
Перший поділ Польщі
Другий поділ Польщі
Третій поділ Польщі
Четвертий поділ Польщі
І тоді поляки зрозуміють, хто у них друг, а хто ворог.