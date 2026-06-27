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Новости
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Нельзя позволить Путину воспользоваться разногласиями между Украиной и Польшей, — Сикорский

Сикорский о Путине

Украина и Польша должны преодолеть разногласия и сосредоточиться на построении лучшего общего будущего.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Общее будущее

"Речь не о том, чтобы люди бросились друг другу в объятия. Речь о том, чтобы решить не повторять плохих вещей и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем наладить отношения с Украиной", — сказал Сикорский.

Также он призвал не допустить, чтобы российский диктатор Владимир Путин использовал спор между странами в своих интересах.

"Мы не должны позволить Путину воспользоваться нашими разногласиями", – подчеркнул Сикорский.

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Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Польша (9205) путин владимир (32651) Сикорский Радослав (548)
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Топ комментарии
+3
Надіюсь пан Сікорський свої тези вже озвучив президенту навроцькому чи тільки нам розказує?
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27.06.2026 20:16 Ответить
+1
а ми хіба що?
це у вас там, боротьба за ретинги, самі обісрались - самі і розгрібайте
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27.06.2026 20:17 Ответить
+1
Немає розбіжностей!
Українці не та нація щоб робити геноцид! Ми не московити таборів не будуєм . Київ столиця демократії.

між нами була війна в якій постраждали і ми і ви , цим скористалися московити і чекісти які і робили геноцид над поляками
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27.06.2026 20:18 Ответить

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