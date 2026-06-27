Нельзя позволить Путину воспользоваться разногласиями между Украиной и Польшей, — Сикорский
Украина и Польша должны преодолеть разногласия и сосредоточиться на построении лучшего общего будущего.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.
Общее будущее
"Речь не о том, чтобы люди бросились друг другу в объятия. Речь о том, чтобы решить не повторять плохих вещей и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем наладить отношения с Украиной", — сказал Сикорский.
Также он призвал не допустить, чтобы российский диктатор Владимир Путин использовал спор между странами в своих интересах.
"Мы не должны позволить Путину воспользоваться нашими разногласиями", – подчеркнул Сикорский.
Что предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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це у вас там, боротьба за ретинги, самі обісрались - самі і розгрібайте
Українці не та нація щоб робити геноцид! Ми не московити таборів не будуєм . Київ столиця демократії.
між нами була війна в якій постраждали і ми і ви , цим скористалися московити і чекісти які і робили геноцид над поляками