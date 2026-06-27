Нельзя позволить Путину воспользоваться разногласиями между Украиной и Польшей, — Сикорский

Украина и Польша должны преодолеть разногласия и сосредоточиться на построении лучшего общего будущего.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News, сообщает Цензор.НЕТ.

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Общее будущее

"Речь не о том, чтобы люди бросились друг другу в объятия. Речь о том, чтобы решить не повторять плохих вещей и найти лучшее общее будущее. И именно в этом духе я надеюсь, что мы сможем наладить отношения с Украиной", — сказал Сикорский.

Также он призвал не допустить, чтобы российский диктатор Владимир Путин использовал спор между странами в своих интересах.

"Мы не должны позволить Путину воспользоваться нашими разногласиями", – подчеркнул Сикорский.

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Что предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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