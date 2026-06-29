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Новини відносини України та Польщі
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Науседа - Навроцькому про скандал із орденом Білого орла: Сьогодення важливіше за минуле

Науседа: готовий допомогти Україні та Польщі врегулювати конфлікт

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював неформальну зустріч за участю лідерів чотирьох держав. Основну увагу учасники приділили узгодженню позицій напередодні саміту НАТО. Водночас під час розмови порушили й тему напруженості у відносинах між Варшавою та Києвом, зокрема останніх розбіжностей із президентом України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

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Зустріч у Юраті

Як зазначається, Навроцький прийняв колег у Юраті - президентській резиденції на узбережжі. До польського лідера приїхали президенти Литви, Латвії, Естонії та Румунії.

Попереду саміт НАТО в Анкарі, тому країни східного флангу хочуть виступати єдиним фронтом. У Туреччині вони мають представити спільну позицію щодо захисту кордонів.

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Канцелярія президента Польщі опублікувала порядок денний:

  • пріоритети регіональної співпраці;
  • безпека в басейнах Балтійського та Чорного морів;
  • ключові питання трансатлантичних відносин.

Українсько-польські відносини

Під час переговорів президента Польщі Кароля Навроцького та президента Литви Гітанаса Науседи окрему увагу приділили українсько-польським відносинам. Литовський лідер висловив готовність долучитися до діалогу як посередник, щоб сприяти збереженню партнерства між Києвом і Варшавою та не допустити подальшого погіршення взаємин між двома стратегічними союзниками.

"У неформальній атмосфері ми також обговоримо це надзвичайно важливе для мене питання", - інформував литовський президент.

"Минуле має значення, але сьогодення ще важливіше, особливо поки триває жорстока війна Росії проти України", - наголосив Науседа.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Зеленський Володимир (28204) Польща (9493) Науседа Гітанас (407) Навроцький Кароль (190)
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