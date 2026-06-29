Науседа - Навроцькому про скандал із орденом Білого орла: Сьогодення важливіше за минуле
Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював неформальну зустріч за участю лідерів чотирьох держав. Основну увагу учасники приділили узгодженню позицій напередодні саміту НАТО. Водночас під час розмови порушили й тему напруженості у відносинах між Варшавою та Києвом, зокрема останніх розбіжностей із президентом України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
Зустріч у Юраті
Як зазначається, Навроцький прийняв колег у Юраті - президентській резиденції на узбережжі. До польського лідера приїхали президенти Литви, Латвії, Естонії та Румунії.
Попереду саміт НАТО в Анкарі, тому країни східного флангу хочуть виступати єдиним фронтом. У Туреччині вони мають представити спільну позицію щодо захисту кордонів.
Канцелярія президента Польщі опублікувала порядок денний:
- пріоритети регіональної співпраці;
- безпека в басейнах Балтійського та Чорного морів;
- ключові питання трансатлантичних відносин.
Українсько-польські відносини
Під час переговорів президента Польщі Кароля Навроцького та президента Литви Гітанаса Науседи окрему увагу приділили українсько-польським відносинам. Литовський лідер висловив готовність долучитися до діалогу як посередник, щоб сприяти збереженню партнерства між Києвом і Варшавою та не допустити подальшого погіршення взаємин між двома стратегічними союзниками.
"У неформальній атмосфері ми також обговоримо це надзвичайно важливе для мене питання", - інформував литовський президент.
"Минуле має значення, але сьогодення ще важливіше, особливо поки триває жорстока війна Росії проти України", - наголосив Науседа.
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль