Науседа - Навроцькому про скандал із орденом Білого орла: Сьогодення важливіше за минуле

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював неформальну зустріч за участю лідерів чотирьох держав. Основну увагу учасники приділили узгодженню позицій напередодні саміту НАТО. Водночас під час розмови порушили й тему напруженості у відносинах між Варшавою та Києвом, зокрема останніх розбіжностей із президентом України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

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Зустріч у Юраті

Як зазначається, Навроцький прийняв колег у Юраті - президентській резиденції на узбережжі. До польського лідера приїхали президенти Литви, Латвії, Естонії та Румунії.

Попереду саміт НАТО в Анкарі, тому країни східного флангу хочуть виступати єдиним фронтом. У Туреччині вони мають представити спільну позицію щодо захисту кордонів.

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Канцелярія президента Польщі опублікувала порядок денний:

пріоритети регіональної співпраці;

безпека в басейнах Балтійського та Чорного морів;

ключові питання трансатлантичних відносин.

Українсько-польські відносини

Під час переговорів президента Польщі Кароля Навроцького та президента Литви Гітанаса Науседи окрему увагу приділили українсько-польським відносинам. Литовський лідер висловив готовність долучитися до діалогу як посередник, щоб сприяти збереженню партнерства між Києвом і Варшавою та не допустити подальшого погіршення взаємин між двома стратегічними союзниками.

"У неформальній атмосфері ми також обговоримо це надзвичайно важливе для мене питання", - інформував литовський президент.

"Минуле має значення, але сьогодення ще важливіше, особливо поки триває жорстока війна Росії проти України", - наголосив Науседа.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни Ордену Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь ряд українських чиновників зробили заяви:

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