Науседа - Навроцкому о скандале с орденом Белого Орла: Настоящее важнее прошлого
Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал неформальную встречу с участием лидеров четырёх государств. Основное внимание участники уделили согласованию позиций в преддверии саммита НАТО. В то же время в ходе беседы затронули и тему напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, в частности последние разногласия с президентом Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Встреча в Юрате
Как отмечается, Навроцкий принял коллег в Юрате - президентской резиденции на побережье. К польскому лидеру приехали президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии.
Впереди саммит НАТО в Анкаре, поэтому страны восточного фланга хотят выступать единым фронтом. В Турции они должны представить совместную позицию по защите границ.
Канцелярия президента Польши опубликовала повестку дня:
- приоритеты регионального сотрудничества;
- безопасность в бассейнах Балтийского и Черного морей;
- ключевые вопросы трансатлантических отношений.
Украинско-польские отношения
В ходе переговоров президента Польши Кароля Навроцкого и президента Литвы Гитанаса Науседы особое внимание было уделено украинско-польским отношениям. Литовский лидер выразил готовность присоединиться к диалогу в качестве посредника, чтобы способствовать сохранению партнерства между Киевом и Варшавой и не допустить дальнейшего ухудшения отношений между двумя стратегическими союзниками.
"В неформальной обстановке мы также обсудим этот чрезвычайно важный для меня вопрос",- сообщил литовский президент.
"Прошлое имеет значение, но настоящее еще важнее, особенно пока продолжается жестокая война России против Украины", - подчеркнул Науседа.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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