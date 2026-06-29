Науседа - Навроцкому о скандале с орденом Белого Орла: Настоящее важнее прошлого

Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал неформальную встречу с участием лидеров четырёх государств. Основное внимание участники уделили согласованию позиций в преддверии саммита НАТО. В то же время в ходе беседы затронули и тему напряженности в отношениях между Варшавой и Киевом, в частности последние разногласия с президентом Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

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Встреча в Юрате

Как отмечается, Навроцкий принял коллег в Юрате - президентской резиденции на побережье. К польскому лидеру приехали президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии.

Впереди саммит НАТО в Анкаре, поэтому страны восточного фланга хотят выступать единым фронтом. В Турции они должны представить совместную позицию по защите границ.

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Канцелярия президента Польши опубликовала повестку дня:

приоритеты регионального сотрудничества;

безопасность в бассейнах Балтийского и Черного морей;

ключевые вопросы трансатлантических отношений.

Украинско-польские отношения

В ходе переговоров президента Польши Кароля Навроцкого и президента Литвы Гитанаса Науседы особое внимание было уделено украинско-польским отношениям. Литовский лидер выразил готовность присоединиться к диалогу в качестве посредника, чтобы способствовать сохранению партнерства между Киевом и Варшавой и не допустить дальнейшего ухудшения отношений между двумя стратегическими союзниками.

"В неформальной обстановке мы также обсудим этот чрезвычайно важный для меня вопрос",- сообщил литовский президент.

"Прошлое имеет значение, но настоящее еще важнее, особенно пока продолжается жестокая война России против Украины", - подчеркнул Науседа.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - Ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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