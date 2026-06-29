Польские депутаты в Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании жертв "геноцида УПА"

Депутат Европарламента от польской партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер заявил, что их политическая группа официально подала предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах "геноцида, совершенного УПА".

Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обвинения в адрес Зеленского

Как отметил Мюллер, президент Украины "сделал очередной шаг, подрывающий польско-украинские отношения"

"К сожалению, это доказательство (о чем мы говорили ранее), что предыдущие решения были сознательными. Надеюсь, что на этот раз вся польская политическая элита поймет: здесь нужна твердая, решительная политика. Помогать, но и ТРЕБОВАТЬ", — подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Науседа — Навроцкому о скандале с орденом Белого орла: Настоящее важнее прошлого

Резолюция в ЕС и призыв к украинским политикам

Чтобы придать вопросу больший международный вес, польские евродепутаты инициировали официальное рассмотрение Волынских событий на сессии Европейского парламента, требуя четких политических оценок действий Украинской повстанческой армии (УПА).

"Наша фракция в Европейском парламенте внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА. Отношения в Европе должны основываться на правде. Украинские политики должны наконец это понять", — заявил Мюллер.

Политик также отметил, что в настоящее время украинские политики своим поведением и нежеланием идти на компромиссы в вопросах общего прошлого наносят серьезный ущерб долгосрочным интересам собственной страны на пути к европейской интеграции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нельзя позволить Путину воспользоваться разногласиями между Украиной и Польшей, — Сикорский

Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский депутат Ковальский призвал депортировать украинцев из страны из-за спора вокруг УПА