Польские депутаты в Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании жертв "геноцида УПА"
Депутат Европарламента от польской партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер заявил, что их политическая группа официально подала предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах "геноцида, совершенного УПА".
Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.
Обвинения в адрес Зеленского
Как отметил Мюллер, президент Украины "сделал очередной шаг, подрывающий польско-украинские отношения"
"К сожалению, это доказательство (о чем мы говорили ранее), что предыдущие решения были сознательными. Надеюсь, что на этот раз вся польская политическая элита поймет: здесь нужна твердая, решительная политика. Помогать, но и ТРЕБОВАТЬ", — подчеркнул он.
Резолюция в ЕС и призыв к украинским политикам
Чтобы придать вопросу больший международный вес, польские евродепутаты инициировали официальное рассмотрение Волынских событий на сессии Европейского парламента, требуя четких политических оценок действий Украинской повстанческой армии (УПА).
"Наша фракция в Европейском парламенте внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА. Отношения в Европе должны основываться на правде. Украинские политики должны наконец это понять", — заявил Мюллер.
Политик также отметил, что в настоящее время украинские политики своим поведением и нежеланием идти на компромиссы в вопросах общего прошлого наносят серьезный ущерб долгосрочным интересам собственной страны на пути к европейской интеграции.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
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