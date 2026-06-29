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Новости Отношения Украины и Польши
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Польские депутаты в Европарламенте инициировали резолюцию о чествовании жертв "геноцида УПА"

Польща

Депутат Европарламента от польской партии "Право и справедливость" Пётр Мюллер заявил, что их политическая группа официально подала предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах "геноцида, совершенного УПА".

Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинения в адрес Зеленского

Как отметил Мюллер, президент Украины "сделал очередной шаг, подрывающий польско-украинские отношения"

"К сожалению, это доказательство (о чем мы говорили ранее), что предыдущие решения были сознательными. Надеюсь, что на этот раз вся польская политическая элита поймет: здесь нужна твердая, решительная политика. Помогать, но и ТРЕБОВАТЬ", — подчеркнул он.

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Резолюция в ЕС и призыв к украинским политикам

Чтобы придать вопросу больший международный вес, польские евродепутаты инициировали официальное рассмотрение Волынских событий на сессии Европейского парламента, требуя четких политических оценок действий Украинской повстанческой армии (УПА).

"Наша фракция в Европейском парламенте внесла предложение о проведении дебатов и принятии резолюции в память о жертвах геноцида, совершенного УПА. Отношения в Европе должны основываться на правде. Украинские политики должны наконец это понять", — заявил Мюллер.

Политик также отметил, что в настоящее время украинские политики своим поведением и нежеланием идти на компромиссы в вопросах общего прошлого наносят серьезный ущерб долгосрочным интересам собственной страны на пути к европейской интеграции.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

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Автор: 

Польша (9211) резолюция (335) УПА (636)
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Топ комментарии
+16
У "польській дупі" ворухнувся, в черговий раз, великодержавний шовінізм...
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29.06.2026 16:13 Ответить
+10
Чому наши мовчать?чому не встановлять день шанування пам'яті геноциду,створеного Армій Крайової?
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29.06.2026 16:18 Ответить
+9
То треба терміново ініціювати резолюцію про вшанування жертв пацифікації!
З цифрами бажано не соромитися!
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29.06.2026 16:16 Ответить

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