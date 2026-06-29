"Із Бандерою та Шухевичем Україна до ЄС не вступить": у Навроцького звинуватили Київ в клептократії через ідею Нацпантеону

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач висловив сумнів у тому, що Україна насправді прагне інтеграції до Європейського Союзу. На його думку, внесення Володимиром Зеленським законопроєкту про Український національний пантеон є свідомою провокацією, спрямованою на розпалювання історичних суперечок між країнами.

Про це він написав в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Звинувачення поляка

Приводом для допису Пшидача стало те, що у неділю президент Володимир Зеленський офіційно вніс до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон, який має на меті вшанувати на державному рівні визнаних діячів української історії.

У Варшаві цей крок розцінили як намагання канонізувати лідерів національно-визвольного руху.

"Чи замислювалося колись українське суспільство над тим, чи справді їхні клептократичні еліти хочуть вступити до Європейського Союзу? Переважна більшість пересічних українців, безперечно, цього прагне, хоче бути частиною Заходу (хоча ще кілька років тому це не було таким очевидним), але чи прагнуть цього також їхні олігархічні корумповані еліти?" – зазначив Пшидач.

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На переконання польського чиновника, керівництво України штучно загострює польсько-українські відносини, щоб пересічні громадяни не ставили владі незручних запитань про внутрішній стан держави.

"Звісно, простіше провокувати й розпалювати історичні напруження, щоб не доводилося відповідати за відсутність реформ, за відсутність ефективної боротьби з корупцією, за відсутність реальної деолігархізації, за відсутність реальних покращень для підприємців, відсутності верховенства права, відсутності покращення інфраструктури, відсутності багатьох інших речей, яких ці еліти не змогли досягти за останні три десятиліття", – заявив він.

"З Бандерою до ЄС не вступлять"

Резюмуючи свою позицію, голова польського Бюро застеріг Україну від героїзації лідерів ОУН та УПА, наголосивши, що така ідеологічна лінія закриває для Києва двері до європейської спільноти, а самі гасла про євроінтеграцію є лише політичною маніпуляцією.

"Так, з Бандерою, Шухевичем чи Клячківським Україна до ЄС не вступить, але чи справді цього хочуть їхні керівники, чи лише годують і обманюють своїх виборців, які дедалі більше розчаровуються в такій владі?" – додав Пшидач.

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