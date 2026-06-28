Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про український національний пантеон.

Про це він сказав під час виступу на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України, передає Цензор.НЕТ.

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Український національний пантеон

"Сьогодні я вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні епохи та століття боролися заради України, надихали Україні, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію з великої літери з великою повагою, і великою увагою від нашої держави України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє. Своє право бути українцем. Це дуже важливо", – повідомив Зеленський.

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Ніхто не наказуватиме українцям

Також президент наголосив, що ніхто і ніколи не наказуватиме українцям, як жити, говорити, кого любити, кому бути вдячними, і яких героїв шанувати.

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