Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про український національний пантеон.
Про це він сказав під час виступу на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України, передає Цензор.НЕТ.
Український національний пантеон
"Сьогодні я вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні епохи та століття боролися заради України, надихали Україні, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію з великої літери з великою повагою, і великою увагою від нашої держави України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє. Своє право бути українцем. Це дуже важливо", – повідомив Зеленський.
Ніхто не наказуватиме українцям
Також президент наголосив, що ніхто і ніколи не наказуватиме українцям, як жити, говорити, кого любити, кому бути вдячними, і яких героїв шанувати.
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А так це виглядає, як загострення відношень зі стратегічним партнером на догоду *****, та відволікання уваги від зупинки у просуванні до ЄС, через тотальну корупцію.
МИ Є ТАКІ ЯКІ Є.