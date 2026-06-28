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Зеленський вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон

Зеленський про український національний пантеон

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про український національний пантеон.

Про це він сказав під час виступу на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України, передає Цензор.НЕТ.

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Український національний пантеон

"Сьогодні я вніс у парламент законопроєкт про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні епохи та століття боролися заради України, надихали Україні, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію з великої літери з великою повагою, і великою увагою від нашої держави України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє. Своє право бути українцем. Це дуже важливо", – повідомив Зеленський.

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Ніхто не наказуватиме українцям

Також президент наголосив, що ніхто і ніколи не наказуватиме українцям, як жити, говорити, кого любити, кому бути вдячними, і яких героїв шанувати.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) пам’ять (1207)
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Топ коментарі
+6
Не "надіюсь" а сподіваюсь, призвіще Бандера і УПА пишуться з великих літер.
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28.06.2026 13:34 Відповісти
+6
Після перемоги, можна й про національний пантеон погомоніти.
А так це виглядає, як загострення відношень зі стратегічним партнером на догоду *****, та відволікання уваги від зупинки у просуванні до ЄС, через тотальну корупцію.
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28.06.2026 13:57 Відповісти
+5
Давно пора. Треба заткнути пельки переписувачам історії України з-за кордону.
МИ Є ТАКІ ЯКІ Є.
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28.06.2026 13:31 Відповісти

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