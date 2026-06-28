Зеленский внес в парламент законопроект об украинском национальном пантеоне

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об украинском национальном пантеоне.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Украинский национальный пантеон

"Сегодня я внес в парламент законопроект об украинском национальном пантеоне. Имена всех героев, которые в разные эпохи и века боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и большим вниманием со стороны нашего государства Украины, которое уважает себя, ценит своих и защищает своё. Своё право быть украинцем. Это очень важно", – сообщил Зеленский.

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Никто не будет приказывать украинцам

Также президент подчеркнул, что никто и никогда не будет приказывать украинцам, как жить, говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев почитать.

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