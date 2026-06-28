Зеленский внес в парламент законопроект об украинском национальном пантеоне
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об украинском национальном пантеоне.
Об этом он заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Украинский национальный пантеон
"Сегодня я внес в парламент законопроект об украинском национальном пантеоне. Имена всех героев, которые в разные эпохи и века боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и большим вниманием со стороны нашего государства Украины, которое уважает себя, ценит своих и защищает своё. Своё право быть украинцем. Это очень важно", – сообщил Зеленский.
Никто не будет приказывать украинцам
Также президент подчеркнул, что никто и никогда не будет приказывать украинцам, как жить, говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев почитать.
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А так це виглядає, як загострення відношень зі стратегічним партнером на догоду *****, та відволікання уваги від зупинки у просуванні до ЄС, через тотальну корупцію.