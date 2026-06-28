РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9373 посетителя онлайн
Новости Почтение памяти погибших
1 807 39

Зеленский внес в парламент законопроект об украинском национальном пантеоне

Зеленский об украинском национальном пантеоне

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об украинском национальном пантеоне.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украинский национальный пантеон

"Сегодня я внес в парламент законопроект об украинском национальном пантеоне. Имена всех героев, которые в разные эпохи и века боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и большим вниманием со стороны нашего государства Украины, которое уважает себя, ценит своих и защищает своё. Своё право быть украинцем. Это очень важно", – сообщил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Аллее украинской армии в Киеве открыли памятный знак в честь Национальной гвардии Украины. ФОТОрепортаж

Никто не будет приказывать украинцам

Также президент подчеркнул, что никто и никогда не будет приказывать украинцам, как жить, говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев почитать.

Смотрите также: Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Зло не может оставаться безнаказанным. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (24668) память (1509)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Після перемоги, можна й про національний пантеон погомоніти.
А так це виглядає, як загострення відношень зі стратегічним партнером на догоду *****, та відволікання уваги від зупинки у просуванні до ЄС, через тотальну корупцію.
показать весь комментарий
28.06.2026 13:57 Ответить
+5
Не "надіюсь" а сподіваюсь, призвіще Бандера і УПА пишуться з великих літер.
показать весь комментарий
28.06.2026 13:34 Ответить
+5
Вбитим героям-пантеон,а живим героям Червінський,Дудін,Рюмшин,Хакімов,Марченко-що?
показать весь комментарий
28.06.2026 13:41 Ответить

Загрузка...

 
 