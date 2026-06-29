"С Бандерой и Шухевичем Украина не вступит в ЕС": у Навроцкого обвинили Киев в клептократии из-за идеи Нацпантеона

Глава Бюро по международной политике президента Польши Марцин Пшидач выразил сомнение в том, что Украина действительно стремится к интеграции в Европейский Союз. По его мнению, внесение Владимиром Зеленским законопроекта об Украинском национальном пантеоне является сознательной провокацией, направленной на разжигание исторических споров между странами.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинения поляка

Поводом для публикации Пшидача стало то, что в воскресенье президент Владимир Зеленский официально внес в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне, цель которого – почтить на государственном уровне признанных деятелей украинской истории.

В Варшаве этот шаг расценили как попытку канонизировать лидеров национально-освободительного движения.

"Задумывалось ли когда-нибудь украинское общество над тем, действительно ли их клептократические элиты хотят вступить в Европейский Союз? Подавляющее большинство рядовых украинцев, бесспорно, стремится к этому, хочет быть частью Запада (хотя еще несколько лет назад это не было столь очевидным), но стремятся ли к этому также их олигархические коррумпированные элиты?" — отметил Пшидач.

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По мнению польского чиновника, руководство Украины искусственно обостряет польско-украинские отношения, чтобы рядовые граждане не задавали властям неудобных вопросов о внутреннем состоянии государства.

"Конечно, проще провоцировать и разжигать историческую напряженность, чтобы не приходилось отвечать за отсутствие реформ, за отсутствие эффективной борьбы с коррупцией, за отсутствие реальной деолигархизации, за отсутствие реальных улучшений для предпринимателей, отсутствие верховенства права, отсутствие улучшения инфраструктуры, отсутствие многих других вещей, которых эти элиты не смогли достичь за последние три десятилетия", — заявил он.

"С Бандерой в ЕС не вступят"

Подводя итог своей позиции, глава польского Бюро предостерег Украину от героизации лидеров ОУН и УПА, подчеркнув, что такая идеологическая линия закрывает для Киева двери в европейское сообщество, а сами лозунги о евроинтеграции являются лишь политической манипуляцией.

"Да, с Бандерой, Шухевичем или Клячкивским Украина в ЕС не вступит, но действительно ли этого хотят их руководители, или же они просто кормят и обманывают своих избирателей, которые всё больше разочаровываются в такой власти?" — добавил Пшидач.

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