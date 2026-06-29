"Очень жаль, что Зеленский так поступил": в правительстве Польши "удивлены" законопроектом об Украинском национальном пантеоне

В правительстве Польши отреагировали на внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекта об Украинском национальном пантеоне. Польские высокопоставленные чиновники заявили, что Киев "обостряет конфликт".

Об этом неназванные члены правительства Польши сообщили в комментарии изданию Onet, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Киева

В воскресенье Владимир Зеленский передал в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне для чествования выдающихся исторических деятелей.

"Никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев почитать", — цитирует издание слова Зеленского, сказанные на фоне возмущения Польши из-за присвоения украинскому подразделению названия "герои УПА".

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Как отмечает Onet, в контексте украинской истории это предложение звучит как "декларация суверенитета", но в Польше его восприняли как "еще один сигнал о том, что Киев не намерен отступать" из-за символов, вызывающих у поляков очень острые эмоции.

Комментарии из правительства Туска

"Мы давно знали, что Зеленский захочет создать Пантеон, но его слова звучат странно. Признаю, что это нас удивило", — заявил один из министров на условиях анонимности.

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"Очень жаль, что Зеленский так поступил. Была надежда, что мы наладим наши отношения, а получается, что будет еще хуже. Нам важно заботиться о польских компаниях, которые хотят вести бизнес в Украине, но нынешняя политика Киева этому не способствует", — прокомментировал другой представитель правительства.

Другой анонимный польский высокопоставленный чиновник заявил, что Украина наносит ущерб себе, разжигая спор с Польшей.

"Премьер-министр испытывает опасения, в частности, относительно влияния украинского сельского хозяйства на наш рынок, поэтому здесь не может быть никаких неясностей. Но и Украина должна помнить, что, разжигая спор с Польшей, она наносит ущерб сама себе", — утверждает он.

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