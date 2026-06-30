Європарламент має визнати УПА "нацистською організацією", - експрем’єр Польщі Моравецький

Польські євродепутати від партії "Європейські консерватори й реформісти" підготували поправку до звіту Європарламенту з вимогою визнати УПА "нацистською організацією".

Про це заявив колишній прем’єр-міністр Польщі, чинний депутат Сейму та президент Партії європейських консерваторів і реформістів (ЄКР) Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.

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Поправка до звіту Європарламенту

Моравецький, який зараз очолює об'єднання європейських правих сил, запевнив, що польська делегація використає всі інструменти на міжнародній арені, аби зафіксувати засудження українського націоналістичного руху на найвищому законодавчому рівні ЄС.

"Ми внесемо поправку до звіту Європарламенту щодо України: 'Європейський Парламент визнає УПА організацією нацистського характеру, відповідальною за масові злочини проти цивільного населення, польського та єврейського, прославлення якої несумісне з європейськими цінностями'", - процитував текст майбутнього документу політик.

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Кримінальна відповідальність та депортація українців

Окрім заклику до Європарламенту, експрем'єр наполягає на радикальному перегляді Кримінального кодексу самої Польщі. На його переконання, треба припиняти будь-які прояви вшанування лідерів ОУН-УПА серед мільйонів українських біженців та заробітчан, які перебувають на території країни.

"Той, хто в Польщі публічно шанує УПА, прославляє Бандеру або використовує символи організацій, відповідальних за вбивство польських дітей, жінок і цілих сіл, — повинен понести кримінальну відповідальність, а іноземець повинен бути депортований. Символи, емблеми, медалі та будь-які форми пропагування українського націоналізму часів Другої світової війни мають переслідуватися", - наголосив очільник ЄКР.

Він також вкотре підкреслив, що позиція його однодумців та більшості польського суспільства залишається непохитною: Варшава за жодних обставин не дасть своєї згоди на повноправне членство України в Європейському Союзі, доки офіційний Київ на державному рівні не засудить події на Волині та повністю не відкине "культ Степана Бандери".

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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