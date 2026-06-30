Европарламент должен признать УПА "нацистской организацией", — экс-премьер Польши Моравецкий

Польские евродепутаты от партии "Европейские консерваторы и реформисты" подготовили поправку к отчету Европарламента с требованием признать УПА "нацистской организацией".

Об этом заявил бывший премьер-министр Польши, действующий депутат Сейма и президент Партии европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Поправка к отчету Европарламента

Моравецкий, который сейчас возглавляет объединение европейских правых сил, заверил, что польская делегация использует все инструменты на международной арене, чтобы зафиксировать осуждение украинского националистического движения на самом высоком законодательном уровне ЕС.

"Мы внесем поправку в доклад Европарламента по Украине: "Европейский парламент признает УПА организацией нацистского характера, ответственной за массовые преступления против гражданского населения — польского и еврейского, прославление которой несовместимо с европейскими ценностями"", — процитировал текст будущего документа политик.

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Уголовная ответственность и депортация украинцев

Помимо призыва к Европарламенту, экс-премьер настаивает на радикальном пересмотре Уголовного кодекса самой Польши. По его убеждению, необходимо пресекать любые проявления почитания лидеров ОУН-УПА среди миллионов украинских беженцев и гастарбайтеров, находящихся на территории страны.

"Тот, кто в Польше публично чтит УПА, прославляет Бандеру или использует символы организаций, ответственных за убийство польских детей, женщин и целых сел, — должен понести уголовную ответственность, а иностранец должен быть депортирован. Символы, эмблемы, медали и любые формы пропаганды украинского национализма времен Второй мировой войны должны преследоваться", — подчеркнул глава ЕКР.

Он также в очередной раз подчеркнул, что позиция его единомышленников и большинства польского общества остается непоколебимой: Варшава ни при каких обстоятельствах не даст своего согласия на полноправное членство Украины в Европейском Союзе, пока официальный Киев на государственном уровне не осудит события на Волыни и полностью не отвергнет "культ Степана Бандеры".

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

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