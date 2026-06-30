"Украина всё чаще пересекает границы добрососедских отношений": Навроцкий обвинил Киев в чествовании "геноцидников"

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с резкими обвинениями в адрес Украины, заявив, что Киев в своей исторической политике зачастую "переступает границы добрососедских отношений", а также подверг жесткой критике своих внутриполитических оппонентов.

Об этом Навроцкий написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвинения Навроцкого

Польский президент раскритиковал политиков правящих партий за то, что они, мол, сначала смеются над его намерениями улучшить отношения с США ради безопасности Польши, а затем "соревнуются за первенство в строительстве "форта Трампа". Затем он провел аналогию и в политике в отношении Украины.

"Когда я принимаю решения, отвечающие польским государственным интересам в отношении Украины, которая всё чаще переступает границы добрососедских отношений, сценарий повторяется. Скандальным образом пытаются поставить знак равенства между президентом собственного государства и президентом государства, которое чтит геноцидников, убивавших поляков. И снова, через несколько дней (некоторые) политики якобы "созревают" и начинают осознавать свою ошибку", — заявил Навроцкий.

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Польский лидер отметил, что такая динамика его даже "радует", поскольку свидетельствует о том, что он стоит на защите национальных интересов и выступает прямым проводником общественного мнения.

"Поэтому я обязан навязывать волю народа тем, кто не чувствует особой ответственности перед поляками и полячками. Тем, кто замкнулся в мире политических расчетов, результатов опросов или межпартийных споров, из-за чего утратил связь с общественной реальностью и ожиданиями граждан", – резюмировал Навроцкий.

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Что этому предшествовало?

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".

В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:

Кроме того, 28 июня Владимир Зеленский передал в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне для чествования выдающихся исторических деятелей.

"Никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев почитать", — заявил тогда Зеленский.

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