"Украина всё чаще пересекает границы добрососедских отношений": Навроцкий обвинил Киев в чествовании "геноцидников"
Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с резкими обвинениями в адрес Украины, заявив, что Киев в своей исторической политике зачастую "переступает границы добрососедских отношений", а также подверг жесткой критике своих внутриполитических оппонентов.
Об этом Навроцкий написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Обвинения Навроцкого
Польский президент раскритиковал политиков правящих партий за то, что они, мол, сначала смеются над его намерениями улучшить отношения с США ради безопасности Польши, а затем "соревнуются за первенство в строительстве "форта Трампа". Затем он провел аналогию и в политике в отношении Украины.
"Когда я принимаю решения, отвечающие польским государственным интересам в отношении Украины, которая всё чаще переступает границы добрососедских отношений, сценарий повторяется. Скандальным образом пытаются поставить знак равенства между президентом собственного государства и президентом государства, которое чтит геноцидников, убивавших поляков. И снова, через несколько дней (некоторые) политики якобы "созревают" и начинают осознавать свою ошибку", — заявил Навроцкий.
Польский лидер отметил, что такая динамика его даже "радует", поскольку свидетельствует о том, что он стоит на защите национальных интересов и выступает прямым проводником общественного мнения.
"Поэтому я обязан навязывать волю народа тем, кто не чувствует особой ответственности перед поляками и полячками. Тем, кто замкнулся в мире политических расчетов, результатов опросов или межпартийных споров, из-за чего утратил связь с общественной реальностью и ожиданиями граждан", – резюмировал Навроцкий.
Что этому предшествовало?
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого Орла — на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герои УПА".
В ответ ряд украинских чиновников сделали заявления:
- глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" в ответ на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого Орла;
- руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от ордена "За заслуги перед Польшей";
- посол Украины в Польше Василий Боднар также заявил о возвращении польской награды после лишения президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
- 20 июня президент Владимир Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.
- Также об отказе от польского ордена Белого Орла заявили второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко.
- Кроме того, 28 июня Владимир Зеленский передал в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне для чествования выдающихся исторических деятелей.
"Никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев почитать", — заявил тогда Зеленский.
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як орбан.
тепер нічого іншого, окрім гавкати на гундосого зе!поца не залишається.
тепер, окрім срати з будь якого приводу, на україну, нічого не залишається.