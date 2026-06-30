"Україна дедалі частіше перетинає межі добросусідських відносин": Навроцький звинуватив Київ у вшануванні "геноцидників"

Президент Польщі Кароль Навроцький виступив із різкими звинуваченнями на адресу України, заявивши, що Київ у своїй історичній політиці частіше "перетинає межі добросусідських відносин", а також піддав жорсткій критиці своїх внутрішньополітичних опонентів.

Про це Навроцький написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Звинувачення Навроцького

Польський президент розкритикував політиків керівних партій за те, що вони, мовляв, спершу сміються з його намірів покращити відносини зі США задля безпеки Польщі, а згодом "змагаються за першість у будівництві "форту Трампа". Потім він провів аналогію і в політиці щодо України.

"Коли я ухвалюю рішення, що відповідають польським державним інтересам щодо України, яка дедалі частіше перетинає межі добросусідських відносин, сценарій повторюється. Скандальним чином намагаються поставити знак рівності між президентом власної держави та президентом держави, яка вшановує геноцидників, що вбивали поляків. І знову, через кілька днів (деякі) політики нібито "дозрівають" і починають усвідомлювати свою помилку", – заявив Навроцький.

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Польський лідер зауважив, що така динаміка його навіть "тішить", оскільки свідчить про те, що він стоїть на захисті національних інтересів та виступає прямим провідником суспільної думки.

"Тому я маю обов’язок нав’язувати волю народу тим, хто не відчуває особливої відповідальності перед поляками та польками. Тим, хто замкнувся у світі політичних розрахунків, результатів опитувань чи міжпартійних суперечок, через що втратив зв’язок із суспільною реальністю та очікуваннями громадян", – резюмував Навроцький.

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

Також 28 червня Володимир Зеленський передав до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон для вшанування видатних історичних постатей.

"Ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого любити, кому бути вдячним і яких героїв шанувати", - заявив тоді Зеленський.

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