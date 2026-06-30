Навроцький може обмежити контакти із Зеленським через закон про Український Нацпантеон, - ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький розглядає можливість суттєвого обмеження двосторонніх контактів з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі загострення напруженості у відносинах через історичні суперечки між країнами.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на особу з оточення президента Польщі, передає Цензор.НЕТ.

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Що може зробити Навроцький

У Президентському палаці Польщі вважають, що кроки Києва щодо канонізації історичних постатей ОУН та УПА є системним курсом, а не випадковістю. Ба більше, польська сторона пов'язує цю активність із серйозними внутрішньополітичними проблемами всередині самої України.

"Ми сприймаємо цю заяву стримано, оскільки дії Зеленського та його оточення мають провокаційний характер, а ми не будемо частиною сценарію, написаного Києвом, який, до речі, підсилює російську пропаганду. Рішення президента України спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію, щоб зміцнити його слабке становище, а також мають на меті приховати корупційні скандали, до яких причетні провідні українські політики", – повідомив представник Канцелярії президента.

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Відповідь "із холодною головою" 11 липня

Співрозмовник стверджує, що Навроцький може оприлюднити свою позицію 11 липня –– у "Національний день ​​пам’яті жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої".

"Ми не будемо відповідати різко. Ми робимо свою справу, а злочинців під прапором УПА будемо послідовно називати геноцидниками. Нам не потрібно відповідати ні сьогодні, ні завтра. Це можна підготувати з холодною головою і зробити під час урочистостей 11 липня, коли виступить президент", – наголосив співрозмовник видання.

Оточення Кароля Навроцького розглядає можливість обмеження контактів з Володимиром Зеленським, одночасно продовжуючи надавати допомогу Україні, додали там.

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Позиція Києва

Нагадаємо, у неділю Володимир Зеленський передав до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон для вшанування видатних історичних постатей.

"Ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого любити, кому бути вдячним і яких героїв шанувати", - заявив тоді Зеленський.