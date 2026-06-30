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Новости Отношения Украины и Польши Встреча Навроцкого и Зеленского
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Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским из-за закона об Украинском Национальном пантеоне, — СМИ

зеленский, навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает возможность существенного ограничения двусторонних контактов со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в отношениях из-за исторических споров между странами.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источник из окружения президента Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Что может сделать Навроцкий

В Президентском дворце Польши считают, что шаги Киева по канонизации исторических деятелей ОУН и УПА являются системным курсом, а не случайностью. Более того, польская сторона связывает эту активность с серьезными внутриполитическими проблемами внутри самой Украины.

"Мы воспринимаем это заявление сдержанно, поскольку действия Зеленского и его окружения носят провокационный характер, а мы не станем частью сценария, написанного Киевом, который, кстати, усиливает российскую пропаганду. Решения президента Украины направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию, чтобы укрепить его слабое положение, а также призваны скрыть коррупционные скандалы, к которым причастны ведущие украинские политики", — сообщил представитель Канцелярии президента.

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Ответ "с холодной головой" 11 июля

Собеседник утверждает, что Навроцкий может обнародовать свою позицию 11 июля – в "Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

"Мы не будем отвечать резко. Мы делаем свое дело, а преступников под флагом УПА будем последовательно называть геноцидниками. Нам не нужно отвечать ни сегодня, ни завтра. Это можно подготовить с холодной головой и сделать во время торжеств 11 июля, когда выступит президент", — подчеркнул собеседник издания.

Окружение Кароля Навроцкого рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским, одновременно продолжая оказывать помощь Украине, добавили там.

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Позиция Киева

  • Напомним, в воскресенье Владимир Зеленский передал в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне для чествования выдающихся исторических деятелей.

"Никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев почитать", — заявил тогда Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (24690) Польша (9218) Пантеон (7) Навроцкий Кароль (190)
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Топ комментарии
+6
Ця Польща закінчилася - несіть іншу.
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30.06.2026 16:57 Ответить
+5
Нет для нас другой Польши. И к сожалению мы сильно от неё зависим. Это объективно. То что поляки никогда не были нам друзьями и братьями-это даже не обсуждается. Но в самый разгар войны так разосраться с Польшей?? Это может только наш гениальный Зебил. С чем я всех семидесяти трёхпроцентников, контуженных 95 кварталом-поздравляю. Вы хоть понимаете уроды, что вы натворили в апреле девятнадцатого года??
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30.06.2026 17:02 Ответить
+4
Не гундось кацапською методичкою.
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30.06.2026 17:26 Ответить

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