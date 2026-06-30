Навроцкий может ограничить контакты с Зеленским из-за закона об Украинском Национальном пантеоне, — СМИ

Президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает возможность существенного ограничения двусторонних контактов со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в отношениях из-за исторических споров между странами.

Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источник из окружения президента Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Что может сделать Навроцкий

В Президентском дворце Польши считают, что шаги Киева по канонизации исторических деятелей ОУН и УПА являются системным курсом, а не случайностью. Более того, польская сторона связывает эту активность с серьезными внутриполитическими проблемами внутри самой Украины.

"Мы воспринимаем это заявление сдержанно, поскольку действия Зеленского и его окружения носят провокационный характер, а мы не станем частью сценария, написанного Киевом, который, кстати, усиливает российскую пропаганду. Решения президента Украины направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию, чтобы укрепить его слабое положение, а также призваны скрыть коррупционные скандалы, к которым причастны ведущие украинские политики", — сообщил представитель Канцелярии президента.

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Ответ "с холодной головой" 11 июля

Собеседник утверждает, что Навроцкий может обнародовать свою позицию 11 июля – в "Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой".

"Мы не будем отвечать резко. Мы делаем свое дело, а преступников под флагом УПА будем последовательно называть геноцидниками. Нам не нужно отвечать ни сегодня, ни завтра. Это можно подготовить с холодной головой и сделать во время торжеств 11 июля, когда выступит президент", — подчеркнул собеседник издания.

Окружение Кароля Навроцкого рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским, одновременно продолжая оказывать помощь Украине, добавили там.

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Позиция Киева

Напомним, в воскресенье Владимир Зеленский передал в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне для чествования выдающихся исторических деятелей.

"Никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарным и каких героев почитать", — заявил тогда Зеленский.