Навроцкий назвал "эскалацией" принятие закона о Национальном пантеоне Украины
В Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали принятие Верховной Радой закона о создании Украинского национального пантеона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Канцелярии президента Польши, опубликованном в социальной сети X.
В Варшаве заявили об "эскалации"
В заявлении отмечается, что принятие закона о Национальном пантеоне является "следующим этапом действий эскалационного характера" после решения украинских властей в конце мая присвоить одной из воинских частей имя "героев УПА".
Также в Канцелярии заявили, что президент Польши Кароль Навроцкий "был прав", когда критиковал украинские власти и заявлял о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Закон о Пантеоне приняла Верховная Рада
1 июля Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона.
Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект. По словам председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, Пантеон будет создаваться в несколько этапов с привлечением ученых, общественности, органов власти и украинцев.
Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада поддержала законопроект об Украинском национальном пантеоне. Решение поддержали 287 парламентариев.
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