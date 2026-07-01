Навроцкий назвал "эскалацией" принятие закона о Национальном пантеоне Украины

В Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали принятие Верховной Радой закона о создании Украинского национального пантеона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Канцелярии президента Польши, опубликованном в социальной сети X.

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В Варшаве заявили об "эскалации"

В заявлении отмечается, что принятие закона о Национальном пантеоне является "следующим этапом действий эскалационного характера" после решения украинских властей в конце мая присвоить одной из воинских частей имя "героев УПА".

Также в Канцелярии заявили, что президент Польши Кароль Навроцкий "был прав", когда критиковал украинские власти и заявлял о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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Закон о Пантеоне приняла Верховная Рада

1 июля Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона.

Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект. По словам председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, Пантеон будет создаваться в несколько этапов с привлечением ученых, общественности, органов власти и украинцев.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Верховная Рада поддержала законопроект об Украинском национальном пантеоне. Решение поддержали 287 парламентариев.

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