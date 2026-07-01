РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10676 посетителей онлайн
Новости Пантеон выдающихся украинцев
2 283 37

Рада поддержала создание Украинского национального пантеона

Пантеон выдающихся украинцев: Рада поддержала решение

Верховная Рада поддержала законопроект об Украинском национальном пантеоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение поддержали 287 парламентариев. 

Пантеон выдающихся украинцев: Рада поддержала решение

Известно, что Пантеон будет объектом государственной собственности, а проект будущего комплекса будет выбран в рамках открытого архитектурного конкурса.

Строительство будет финансироваться из государственного бюджета.

Также 282 голосами Рада поручила спикеру незамедлительно подписать принятый законопроект и направить его на подпись президенту.

Что этому предшествовало?

  • Напомним, что 30 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об украинском национальном пантеоне.
  • Правительство Польши решило воздержаться от резких дипломатических шагов в ответ на заявление Владимира Зеленского о создании Украинского национального пантеона. Варшава ожидает полного перечня личностей, которых украинцы решат почтить.

Автор: 

ВР (28816) Пантеон (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
За державні кошти - та все, що завгодно, під час війни. Підвищення грошового забезпечення воїнам - та там же нічого не навариш на відкатах. А меморіали, пантеони - та да, живі грошики в кишені капнуть. Он в Оболонському районі відкрили меморіал - сім'ї загиблих в а*уї. З меморіальним кладовищем та ж історія. Задзеркалля якесь.
показать весь комментарий
01.07.2026 13:01 Ответить
+7
евреи делают кладбище для украинцев
показать весь комментарий
01.07.2026 13:03 Ответить
+5
Гранит для него тоже будет поставлять это лицо "славянской национальности"?
показать весь комментарий
01.07.2026 12:56 Ответить

Загрузка...

 
 