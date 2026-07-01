Рада поддержала создание Украинского национального пантеона
Верховная Рада поддержала законопроект об Украинском национальном пантеоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Решение поддержали 287 парламентариев.
Известно, что Пантеон будет объектом государственной собственности, а проект будущего комплекса будет выбран в рамках открытого архитектурного конкурса.
Строительство будет финансироваться из государственного бюджета.
Также 282 голосами Рада поручила спикеру незамедлительно подписать принятый законопроект и направить его на подпись президенту.
Что этому предшествовало?
- Напомним, что 30 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об украинском национальном пантеоне.
- Правительство Польши решило воздержаться от резких дипломатических шагов в ответ на заявление Владимира Зеленского о создании Украинского национального пантеона. Варшава ожидает полного перечня личностей, которых украинцы решат почтить.
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+7 Дзядзьо Добрий
показать весь комментарий01.07.2026 13:01 Ответить Ссылка
+7 федор #622424
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+5 Green Bill #603485
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