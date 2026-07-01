Рада поддержала создание Украинского национального пантеона

Верховная Рада поддержала законопроект об Украинском национальном пантеоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Решение поддержали 287 парламентариев.

Известно, что Пантеон будет объектом государственной собственности, а проект будущего комплекса будет выбран в рамках открытого архитектурного конкурса.

Строительство будет финансироваться из государственного бюджета.

Также 282 голосами Рада поручила спикеру незамедлительно подписать принятый законопроект и направить его на подпись президенту.

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