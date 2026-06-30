Правительство Польши решило дождаться списка тех, кого Украина почтит в Национальном пантеоне, и только тогда отреагирует, — СМИ
Правительство Польши пока решило воздержаться от резких дипломатических шагов в ответ на заявление Владимира Зеленского о создании Украинского национального пантеона. Варшава ожидает полного списка деятелей, которых украинцы решат почтить.
Об этом пишет польское издание Onet, сообщает Цензор.НЕТ.
Тактика выжидания
Пока ни премьер-министр Польши Дональд Туск, ни министр иностранных дел Радослав Сикорский публично не комментировали этот вопрос.
Как отмечает издание, польское правительство не хочет торопиться с реакцией на заявление Зеленского, чтобы не раздувать жаркие дебаты и не дать Киеву повода обвинить Варшаву в навязывании собственного исторического нарратива.
Вместо эмоциональных заявлений правительство Польши выбрало другой подход: дождаться окончательного списка имен в Пантеоне и только тогда реагировать.
"Вызывать посла или направлять ноту на данный момент не имеет смысла. Мы не можем позволить украинцам провоцировать нас", — сказал изданию неназванный польский высокопоставленный чиновник.
Издание отмечает, что перечень имен в Украинском национальном пантеоне будет иметь для Польши принципиальное значение. Если туда попадут личности, которых в Польше связывают с Волынской трагедией, возможности для спокойной реакции могут быстро сузиться. При таком развитии событий политическое давление на польские власти как со стороны оппозиционных сил, так и со стороны общества будет огромным.
"Я не хочу называть конкретные имена, которые сейчас были бы для нас неприемлемы, но мы уже получаем сигналы, что Степан Бандера может появиться в списке. Это была бы критическая новость для наших отношений", — заявил собеседник из правительства.
Что этому предшествовало?
Напомним, что 30 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об украинском национальном пантеоне.
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Курви! Степан Бандера- наш герой! А ви пішли у сраку!