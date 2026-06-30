Уряд Польщі вирішив дочекатися переліку тих, кого Україна вшанує у Нацпантеоні, й лише тоді реагуватиме, - ЗМІ
Уряд Польщі наразі вирішив утриматися від різких дипломатичних кроків у відповідь на заяву Володимира Зеленського про створення Українського національного пантеону. Варшава очікує повного переліку постатей, яких українці вирішать вшанувати.
Про це пише польське видання Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.
Тактика вичікування
Наразі ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр закордонних справ Радослав Сікорський публічно не коментували це питання.
Як зазначає видання, польський уряд не хоче поспішати з реакцією на заяву Зеленського, щоб не роздмухувати палкі дебати й не дати Києву приводу звинуватити Варшаву у нав'язуванні власного історичного наративу.
Замість емоційних заяв уряд Польщі обрав інший підхід: почекати фінального списку імен у Пантеоні й лише тоді реагувати.
"Викликати посла чи надсилати ноту на цей момент не має сенсу. Ми не можемо дозволити українцям провокувати нас", – сказав виданню неназваний польський високопосадовець.
Видання зауважує, що перелік імен в Українському національному пантеоні матиме для Польщі принципове значення. Якщо туди потраплять постаті, яких у Польщі пов'язують з Волинською трагедією, можливості для спокійної реакції можуть швидко звузитися. За такого розвитку подій політичний тиск на польську владу як з боку опозиційних сил, так і з боку суспільства буде величезним.
"Я не хочу називати конкретних імен, які зараз були б для нас неприйнятними, але ми вже отримуємо сигнали, що Степан Бандера може з’явитися у списку. Це була б критична новина для наших відносин", – заявив співрозмовник з уряду.
Що передувало?
Нагадаємо, що 30 червня президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про український національний пантеон.
Будь ласка, зачекайте...
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