Уряд Польщі вирішив дочекатися переліку тих, кого Україна вшанує у Нацпантеоні, й лише тоді реагуватиме, - ЗМІ

Уряд Польщі наразі вирішив утриматися від різких дипломатичних кроків у відповідь на заяву Володимира Зеленського про створення Українського національного пантеону. Варшава очікує повного переліку постатей, яких українці вирішать вшанувати.

Про це пише польське видання Onet, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Тактика вичікування

Наразі ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр закордонних справ Радослав Сікорський публічно не коментували це питання.

Як зазначає видання, польський уряд не хоче поспішати з реакцією на заяву Зеленського, щоб не роздмухувати палкі дебати й не дати Києву приводу звинуватити Варшаву у нав'язуванні власного історичного наративу.

Замість емоційних заяв уряд Польщі обрав інший підхід: почекати фінального списку імен у Пантеоні й лише тоді реагувати.

"Викликати посла чи надсилати ноту на цей момент не має сенсу. Ми не можемо дозволити українцям провокувати нас", – сказав виданню неназваний польський високопосадовець.

Видання зауважує, що перелік імен в Українському національному пантеоні матиме для Польщі принципове значення. Якщо туди потраплять постаті, яких у Польщі пов'язують з Волинською трагедією, можливості для спокійної реакції можуть швидко звузитися. За такого розвитку подій політичний тиск на польську владу як з боку опозиційних сил, так і з боку суспільства буде величезним.

"Я не хочу називати конкретних імен, які зараз були б для нас неприйнятними, але ми вже отримуємо сигнали, що Степан Бандера може з’явитися у списку. Це була б критична новина для наших відносин", – заявив співрозмовник з уряду.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 30 червня президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про український національний пантеон.

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