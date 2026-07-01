Рада підтримала створення Українського національного пантеону

Верховна Рада підтримала законопроєкт про Український національний пантеон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 287 парламентарів.

Відомо, що Пантеон буде об'єктом державної власності, а проєкт майбутнього комплексу обиратимуть через відкритий архітектурний конкурс.

Будівництво фінансуватимуть із державного бюджету.

Також 282 голосами Рада доручила спікеру невідкладно підписати ухвалений законопроєкт та направити його на підпис президенту.

Зеленський подякував нардепам, які підтримали законопроєкт про Український національний пантеон.

"Важливий крок. І важливий не тільки в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, але і в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому.

Це можливо тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні реального – тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її субʼєктності, незалежності та слави. Очікую законопроєкт для невідкладного підписання", - додав він.

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