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Новини Пантеон видатних українців
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Рада підтримала створення Українського національного пантеону

Пантеон видатних українців: Рада підтримала рішення

Верховна Рада підтримала законопроєкт про Український національний пантеон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали 287 парламентарів. 

Пантеон видатних українців: Рада підтримала рішення

Відомо, що Пантеон буде об'єктом державної власності, а проєкт майбутнього комплексу обиратимуть через відкритий архітектурний конкурс.

Будівництво фінансуватимуть із державного бюджету.

Також 282 голосами Рада доручила спікеру невідкладно підписати ухвалений законопроєкт та направити його на підпис президенту.

Зеленський подякував нардепам, які підтримали законопроєкт про Український національний пантеон.

"Важливий крок. І важливий не тільки в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, але і в контексті створення засад для довготривалого суспільного єднання в майбутньому.

Це можливо тоді, коли рішення нашої держави побудовані на визнанні реального – тих, кого люди справді шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її субʼєктності, незалежності та слави. Очікую законопроєкт для невідкладного підписання", - додав він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 30 червня президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про український національний пантеон.
  • Уряд Польщі вирішив утриматися від різких дипломатичних кроків у відповідь на заяву Володимира Зеленського про створення Українського національного пантеону. Варшава очікує повного переліку постатей, яких українці вирішать вшанувати.

Автор: 

ВР (15190) Пантеон (9)
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Топ коментарі
+6
За державні кошти - та все, що завгодно, під час війни. Підвищення грошового забезпечення воїнам - та там же нічого не навариш на відкатах. А меморіали, пантеони - та да, живі грошики в кишені капнуть. Он в Оболонському районі відкрили меморіал - сім'ї загиблих в а*уї. З меморіальним кладовищем та ж історія. Задзеркалля якесь.
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01.07.2026 13:01 Відповісти
+6
евреи делают кладбище для украинцев
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01.07.2026 13:03 Відповісти
+5
На Пантеон скільки грошей у ЗСУ відбіруть?
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01.07.2026 13:06 Відповісти

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