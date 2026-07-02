Украина не делится с Польшей дронными технологиями из-за исторических споров, - Косиняк-Камыш
В Польше считают, что Украина не делится с ними технологиями в сфере дронов из-за исторического спора.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что известно
Так, по его словам, обсуждение передачи Киеву истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к украинским дроновым технологиям продолжается уже несколько месяцев.
"Сначала они согласились на такое решение, но сегодня не соблюдают договоренность", - сказал он.
Исторические споры
Что касается того, почему Украина этого не делает, Косиняк-Камыш отметил, что Киев из внутриполитических соображений отдает приоритет историческим спорам с Польшей.
"Думаю, это вытекает из той стратегии, которую они сейчас выбрали – что именно конфликт, корни которого уходят в историю, сейчас формирует имидж президента Зеленского", – сказал министр.
Он добавил, что такой подход подпитывает поддержку ультраправых партий в Польше, стремящихся воспользоваться антиукраинскими настроениями.
Отношения с Польшей
Также отмечается, что Польша является одним из самых надежных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, оказывая военную помощь и выступая ключевым логистическим центром для западной помощи.
Однако отношения периодически обострялись из-за споров по историческим вопросам и импорта сельскохозяйственной продукции.
Последние напряжения возникли после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши на фоне спора относительно украинского воинского подразделения, названного в честь героев УПА.
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях разгорелось после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "іменї Героїв УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "прославлении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить своему польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "імені Героїв УПА".
- Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды страны - ордена Белого Орла - на фоне скандала с присвоением элитному подразделению украинских ССО названия "Герої УПА".
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Ви, пшеки, кацапам питань задати не бажаєте??? Про концтабори, про й@бнутий літак зі своїм президентом. Нема питань???