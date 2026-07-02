Украина не делится с Польшей дронными технологиями из-за исторических споров, - Косиняк-Камыш

В Польше считают, что Украина не делится с ними технологиями в сфере дронов из-за исторического спора.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Так, по его словам, обсуждение передачи Киеву истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к украинским дроновым технологиям продолжается уже несколько месяцев.

"Сначала они согласились на такое решение, но сегодня не соблюдают договоренность", - сказал он.

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Исторические споры

Что касается того, почему Украина этого не делает, Косиняк-Камыш отметил, что Киев из внутриполитических соображений отдает приоритет историческим спорам с Польшей.

"Думаю, это вытекает из той стратегии, которую они сейчас выбрали – что именно конфликт, корни которого уходят в историю, сейчас формирует имидж президента Зеленского", – сказал министр.

Он добавил, что такой подход подпитывает поддержку ультраправых партий в Польше, стремящихся воспользоваться антиукраинскими настроениями.

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Отношения с Польшей

Также отмечается, что Польша является одним из самых надежных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, оказывая военную помощь и выступая ключевым логистическим центром для западной помощи.

Однако отношения периодически обострялись из-за споров по историческим вопросам и импорта сельскохозяйственной продукции.

Последние напряжения возникли после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши на фоне спора относительно украинского воинского подразделения, названного в честь героев УПА.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА