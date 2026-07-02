Польща утилізує обіцяні Україні винищувачі МіГ-29 після відмови поділитися дроновими технологіями

Міністерство оборони Польщі вирішило поступово виводити з експлуатації винищувачі МіГ-29, які Варшава обіцяла направити до України в обмін на технології у сфері дронів, однак угода зірвалася.

Про це пише видання Wirtualna Polska з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення Варшави

Зазначається, що польське Міноборони ухвалило остаточне рішення щодо подальшої долі своїх МіГ-29: замість передачі Україні в обмін на дронові технології, літаки циклічно виводитимуть зі служби. Причина — угода так і не набула чинності.

"Оскільки вони (літаки МіГ-29 — ред.) досягнуть своїх цільових термінів служби та не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі, вони періодично будуть виводитися з озброєння Збройних сил Польщі", - повідомили у відомстві.

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Міноборони Польщі не розкриває дат виведення літаків зі служби — графік списання, за словами відомства, залишиться засекреченим, аби процес пройшов ефективно.

Є також питання про майбутнє самої 22 бази тактичної авіації на схід від міста Мальборк, де базуються винищувачі МіГ-29. У Міністерстві відповіли, що "аеропорт Мальборк є важливою інфраструктурою безпеки для Польщі та продовжуватиме працювати, обслуговуючи як гелікоптери, так і літаки, включаючи союзні".

За даними видання, експлуатація винищувачів у будь-якому разі прямувала до завершення незалежно від угоди з Україною: машини вичерпують ресурс польотних годин, а модернізувати їх ніхто не планує.

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Передання Україні польських МіГів

У грудні 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які залишалися на озброєнні польських Повітряних сил.

Ці винищувачі перебувають на службі в Польщі з 1989 року. Нині їх поступово замінюють сучаснішими літаками, однак вони досі виконують бойові завдання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава запропонувала Києву "дуже партнерський підхід" — обмін МіГ-29 на дронові технології. За його словами, Україна спочатку погодилася на таку пропозицію, але згодом відмовилася виконувати досягнуті домовленості. Він також припустив, що зрив угоди має політичне підґрунтя і пов'язаний, зокрема, із загостренням польсько-українських суперечок навколо історичних питань.

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