Польща назвала дві причини затримки передачі Україні винищувачів МіГ-29, - ЗМІ
Передача Україні польських винищувачів МіГ-29 затримується через два ключові фактори. Один із них пов'язаний із модернізацією літаків, інший – із переговорами щодо співпраці у сфері безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського для RMF24.
Україна хоче модернізовані літаки
За словами Залевського, українська сторона зацікавлена у винищувачах, адаптованих до сучасних бойових умов.
Водночас Польща не готова брати на себе витрати, пов'язані з такою модернізацією.
Переговори щодо дронів ще тривають
Другою причиною посадовець назвав незавершені переговори про взаємну співпрацю у сфері безпілотних технологій.
"Передача мала бути взаємною – і сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені", – зазначив Залевський.
Він додав, що це питання стосується насамперед галузевої співпраці, а не роботи Міністерства оборони.
У Польщі заперечують політичний тиск
Заступник міністра також заперечив, що затримка з передачею літаків може бути пов'язана з політичними суперечками між Варшавою та Києвом.
Зокрема, він відкинув припущення, що питання МіГ-29 використовується як інструмент тиску на Україну через дискусії довкола найменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА.
Водночас Залевський заявив, що нині Україна недостатньо активно шукає підтримки Польщі як союзника, а нарощування антиукраїнських настроїв у польській політиці назвав шкідливим для самої Польщі.
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все просто - там підтримку треба шукати дньом с огньом.
Типове жлобстао, коли плюють у руку, що надає допомогу..
Наталья Истомина
Та да, це ж ти сплачуеш за 70-80 відсотків старлінків на Фронті, ти надав 100 млрд злотих( 30 ярдів доларів) військової і фінансової допомоги Україні, це ти передав 318 Т72 до ЗСУ, ЦЕ Ти передав до ЗСУ 586 БРОНЬОВАНИХ машин,це ти передав 10 МіГ 29 і 10 Мі- 24, а не Польща.
Типове жлобстао, коли плюють у руку, що надає допомогу..
Ти прочла написане а смисли не поняла?
Тому ти все до купи звалила, мух до котлет тай ще це все макухой присипала. . За допомогу Польше велика дяка, але ж каламутять історію не ми, а навроцькі та інші пше3,14здецькі.
Дай Бог, закінчеця гаряча фаза війни, будемо з'ясовувати стосунки із Поляками, хоч до Другого Пришесття.