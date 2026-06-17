Польща назвала дві причини затримки передачі Україні винищувачів МіГ-29, - ЗМІ

Передача Україні польських винищувачів МіГ-29 затримується через два ключові фактори. Один із них пов'язаний із модернізацією літаків, інший – із переговорами щодо співпраці у сфері безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського для RMF24.

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Україна хоче модернізовані літаки

За словами Залевського, українська сторона зацікавлена у винищувачах, адаптованих до сучасних бойових умов.

Водночас Польща не готова брати на себе витрати, пов'язані з такою модернізацією.

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Переговори щодо дронів ще тривають

Другою причиною посадовець назвав незавершені переговори про взаємну співпрацю у сфері безпілотних технологій.

"Передача мала бути взаємною – і сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені", – зазначив Залевський.

Він додав, що це питання стосується насамперед галузевої співпраці, а не роботи Міністерства оборони.

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У Польщі заперечують політичний тиск

Заступник міністра також заперечив, що затримка з передачею літаків може бути пов'язана з політичними суперечками між Варшавою та Києвом.

Зокрема, він відкинув припущення, що питання МіГ-29 використовується як інструмент тиску на Україну через дискусії довкола найменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА.

Водночас Залевський заявив, що нині Україна недостатньо активно шукає підтримки Польщі як союзника, а нарощування антиукраїнських настроїв у польській політиці назвав шкідливим для самої Польщі.

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