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Новини Потреба України в польських МіГ-29
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Польща назвала дві причини затримки передачі Україні винищувачів МіГ-29, - ЗМІ

міг-29

Передача Україні польських винищувачів МіГ-29 затримується через два ключові фактори. Один із них пов'язаний із модернізацією літаків, інший – із переговорами щодо співпраці у сфері безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  інтерв'ю заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського для RMF24.

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Україна хоче модернізовані літаки

За словами Залевського, українська сторона зацікавлена у винищувачах, адаптованих до сучасних бойових умов.

Водночас Польща не готова брати на себе витрати, пов'язані з такою модернізацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща поки не передала Україні МіГ-29: чекають на завершення діалогу

Переговори щодо дронів ще тривають

Другою причиною посадовець назвав незавершені переговори про взаємну співпрацю у сфері безпілотних технологій.

"Передача мала бути взаємною – і сьогодні ми обговорюємо співпрацю в галузі технологій безпілотників. Ці переговори ще не завершені", – зазначив Залевський.

Він додав, що це питання стосується насамперед галузевої співпраці, а не роботи Міністерства оборони.

Читайте також: Косіняк-Камиш заявив про "позитивні наміри" щодо передачі Україні МіГ-29, але рішення ще немає

У Польщі заперечують політичний тиск

Заступник міністра також заперечив, що затримка з передачею літаків може бути пов'язана з політичними суперечками між Варшавою та Києвом.

Зокрема, він відкинув припущення, що питання МіГ-29 використовується як інструмент тиску на Україну через дискусії довкола найменування одного з підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА.

Водночас Залевський заявив, що нині Україна недостатньо активно шукає підтримки Польщі як союзника, а нарощування антиукраїнських настроїв у польській політиці назвав шкідливим для самої Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 тривають, - посол Лукасевич

Автор: 

Польща (9380) літак (3109) Україна (7440)
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Топ коментарі
+3
Україна недостатньо активно шукає підтримки Польщі як союзника... Джерело: https://censor.net/ua/n4008865

все просто - там підтримку треба шукати дньом с огньом.
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17.06.2026 16:45 Відповісти
+2
На фото МіГ-31К, а не МіГ-29.
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17.06.2026 16:47 Відповісти
+2
Та да, це ж ти сплачуеш за 70-80 відсотків старлінків на Фронті, ти надав 100 млрд злотих( 30 ярдів доларів) військової і фінансової допомоги Україні, це ти передав 318 Т72 до ЗСУ, ЦЕ Ти передав до ЗСУ 586 БРОНЬОВАНИХ машин,це ти передав 10 МіГ 29 і 10 Мі- 24, а не Польща.

Типове жлобстао, коли плюють у руку, що надає допомогу..
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17.06.2026 17:12 Відповісти
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Україна недостатньо активно шукає підтримки Польщі як союзника... Джерело: https://censor.net/ua/n4008865

все просто - там підтримку треба шукати дньом с огньом.
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17.06.2026 16:45 Відповісти
Та да, це ж ти сплачуеш за 70-80 відсотків старлінків на Фронті, ти надав 100 млрд злотих( 30 ярдів доларів) військової і фінансової допомоги Україні, це ти передав 318 Т72 до ЗСУ, ЦЕ Ти передав до ЗСУ 586 БРОНЬОВАНИХ машин,це ти передав 10 МіГ 29 і 10 Мі- 24, а не Польща.

Типове жлобстао, коли плюють у руку, що надає допомогу..
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17.06.2026 17:12 Відповісти
Ну власне, він навіть 10 грн ********** задонатити. А не вкурсі, шо вже польща передала, і шо ті міги - треба суппортити, і шо підтримка коштує, і шо то робить...опа - Польща, а що інші літаки - наші крім на халяву, то ще і на переобладнання на халяву хочуть. Мало їм безкоштовного аеродрому Жешув і ремонту Сушок та Мігів наших. Про то ж ці писаки теж не вкурсі
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17.06.2026 17:16 Відповісти
Які знання воєнноменклатури, як серце болить за "невдячність" у Наташкі. Кантора спиок прєдаставілі для публікаціі? Помнили поляки заяву Рябкова, що за пару неділь русня стоятиме на кордонах Схід. Європи. З переляку вигрібали залежале від совка. Ну а для душі бойкот кордонів, розсипане поляте кров'ю зерно.
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17.06.2026 17:21 Відповісти
Чувак, так діло не піде. Або ти вимикаєш штучний інтелєкт і пишеш рідною для тебе російською, або " давайтє шо- то дєлать"!
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17.06.2026 17:38 Відповісти
іди собі іспанським лєсом.
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17.06.2026 17:37 Відповісти
То б то совісті тебе мамо не вчили, ріс як бур'ян..
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17.06.2026 17:40 Відповісти
що тобі не зрозуміло з чотирьох слів? Можу скоротити до двох, так простіше тобі буде зрозуміти, але модерація це не схвалює.
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17.06.2026 17:44 Відповісти
Відповісти тобі по суті нема чого. Розумієш, що крити нема чим, от і хамиш тому..
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17.06.2026 17:46 Відповісти
я з гишпанськими юродивими не спілкуюсь. Не цікаво.
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17.06.2026 17:51 Відповісти
О як, а я вже подумав шо знов біндерівці та УПА.
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17.06.2026 16:46 Відповісти
Навіщо хайпувати? Просто випереди Польщу і надай Україні допомогу не на 30 ярдів доларів,як це зробиламПольща а на 35, скажімо. Ото діло буде.
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17.06.2026 17:15 Відповісти
Якій хайп? При навроцькому де не хайп а дійсність.
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17.06.2026 17:35 Відповісти
До чоготтут Пєсоцький, чи навроцький? Тобі їхати, чи шашечкі із Навроцькр- Пєсоцьким перебирати?
Наталья Истомина

Та да, це ж ти сплачуеш за 70-80 відсотків старлінків на Фронті, ти надав 100 млрд злотих( 30 ярдів доларів) військової і фінансової допомоги Україні, це ти передав 318 Т72 до ЗСУ, ЦЕ Ти передав до ЗСУ 586 БРОНЬОВАНИХ машин,це ти передав 10 МіГ 29 і 10 Мі- 24, а не Польща.

Типове жлобстао, коли плюють у руку, що надає допомогу..
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17.06.2026 17:42 Відповісти
Навроцькій не мусірує тему УПА?
Ти прочла написане а смисли не поняла?
Тому ти все до купи звалила, мух до котлет тай ще це все макухой присипала. . За допомогу Польше велика дяка, але ж каламутять історію не ми, а навроцькі та інші пше3,14здецькі.
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17.06.2026 18:08 Відповісти
Ще раз, для " особо обдарованих любителів шашешок" Поки Польща, чи будь- хто надає воюючій Україні такі обсяги допомог, плювати що там говорять Пєсоцькі, чи Навроцькі.
Дай Бог, закінчеця гаряча фаза війни, будемо з'ясовувати стосунки із Поляками, хоч до Другого Пришесття.
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17.06.2026 18:18 Відповісти
Ще раз, для "особо обдарованих любителів змішувати все до купи не зрозумівших прочитаного", запитання - навроцький з пше3,14здецькими не мусірують тему УПА?
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17.06.2026 18:33 Відповісти
https://zbruc.eu/node/124598 "Герої ******** Польщі"
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17.06.2026 17:37 Відповісти
На фото МіГ-31К, а не МіГ-29.
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17.06.2026 16:47 Відповісти
Аннушкє пофіг.
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17.06.2026 16:55 Відповісти
У Міг-31 повітрязаборники сбоку фежюляжа а не під ним, як у 29-го.
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17.06.2026 17:37 Відповісти
Там ещё Львов придется отдать за десяток тех МиГов.
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17.06.2026 16:48 Відповісти
скажи "паляниця"
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17.06.2026 17:13 Відповісти
Чего только две причины при желании можно придумать и двадцать две..
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17.06.2026 17:01 Відповісти
Допередаються до того, що ми Гріпени отримаєм. І тоді ті МіГ-29 тупо спишуть. Тоді й переговори закінчаться, і модернізація буде не потрібна, і ніяких технологій безпілотників не отримають.
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17.06.2026 17:09 Відповісти
вони вже в мяко кажучи, не дуже стані. Їх потрібно модернізувати, інакше - то брухт. А за ций кошт? Ваший? ну так ви навтьці 5 грн не задонатили сьогдні
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17.06.2026 17:14 Відповісти
А третя причина - "остаточне вирішення бандерівського питання"??
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17.06.2026 17:11 Відповісти
1. Всі вже почали плутати літаки які були перпедані, і які не були передані.Да-да, були і передані 2. Ніхто не замітив "безневинну" ремарку про "адаптацію": наші просили крім старих літаків, шоп поляки ще їх і в строй поставили. Якшо хтось не вкурсі, шо військовий аеропорт Жешув у користуванні нашими, і ми за то не платим. А наші ще заліпили повну підтримку літаків. Таке. А дибіли вже сюда припліли політику, Бандеру та ВОлинь
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17.06.2026 17:12 Відповісти
 
 