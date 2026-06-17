Польша назвала две причины задержки передачи Украине истребителей МиГ-29, - СМИ
Передача Украине польских истребителей МиГ-29 задерживается из-за двух ключевых факторов. Один из них связан с модернизацией самолетов, другой - с переговорами о сотрудничестве в сфере беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью заместителя министра обороны Польши Павела Залевского для RMF24.
Украина хочет модернизированные самолеты
По словам Залевского, украинская сторона заинтересована в истребителях, адаптированных к современным боевым условиям.
В то же время, Польша не готова брать на себя расходы, связанные с такой модернизацией.
Переговоры по дронам еще продолжаются
Второй причиной чиновник назвал незавершенные переговоры о взаимном сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.
"Передача должна была быть взаимной - и сегодня мы обсуждаем сотрудничество в области технологий беспилотников. Эти переговоры еще не завершены", - отметил Залевский.
Он добавил, что этот вопрос касается, прежде всего, отраслевого сотрудничества, а не работы Министерства обороны.
В Польше отрицают политическое давление
Заместитель министра также опроверг, что задержка с передачей самолетов может быть связана с политическими разногласиями между Варшавой и Киевом.
В частности, он отверг предположение, что вопрос о МиГ-29 используется как инструмент давления на Украину из-за дискуссий вокруг наименования одного из подразделений Сил специальных операций в честь героев УПА.
В то же время, Залевский заявил, что в настоящее время Украина недостаточно активно ищет поддержки Польши как союзника, а нарастание антиукраинских настроений в польской политике назвал вредным для самой Польши.
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