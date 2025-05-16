РУС
Новости
Переговоры о передаче Украине советских истребителей МиГ-29 продолжаются, - посол Лукашевич

Между Украиной и Польшей продолжаются переговоры о передаче советских истребителей МиГ-29.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" сообщил руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

"Это в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку она сейчас сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16", - отметил посол.

Лукасевич добавил, что Польша постепенно выводит МиГ-29 с вооружения, заменяя на F-16

"Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются", - добавил Лукасевич.

Напомним, в марте министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время переговоров с Польшей Украина всегда поднимает вопрос передачи МиГ-29.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша готовит 47-й пакет помощи Украине на сумму около 200 миллионов евро, - посол Лукасевич

Польша (8614) самолет (3672) Лукасевич Петр (16)
Этот "хлам" очень нам поможет. Не нужно обучать пилотов, ремонтная база есть. Было бы очень неплохо получить их от поляков.
16.05.2025 09:57 Ответить
... а що... у нас пілотами народжуються.. і їх навчати не треба? Чи може у нас так багато навчених... що нема куди дівати? У нас хронічна нехватка підготовлених пілотів..як на Міг-29...так і на все інше. Чи Ви вважаєте...що люди..яких зеля випер з бойової авіації з 2019 року по початок війни...і які повернулися не потребують навчання? Чи Ви вважаєте..що людина..яка не літала рік... півтора... зразу в літак і в бій? Ті.. хто повернувся з початком війни....у більшості вже довічно у небі... А ті хто прийшов після Харкова..чи з інших типів... дуже потребують навчання...
16.05.2025 10:14 Ответить
Ключові слова«може передати»...
16.05.2025 10:04 Ответить
