Переговоры о передаче Украине советских истребителей МиГ-29 продолжаются, - посол Лукашевич

Между Украиной и Польшей продолжаются переговоры о передаче советских истребителей МиГ-29.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" сообщил руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

"Это в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку она сейчас сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16", - отметил посол.

Лукасевич добавил, что Польша постепенно выводит МиГ-29 с вооружения, заменяя на F-16

"Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются", - добавил Лукасевич.

Напомним, в марте министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время переговоров с Польшей Украина всегда поднимает вопрос передачи МиГ-29.

