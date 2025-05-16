Польша готовит 47-й пакет помощи Украине на сумму около 200 миллионов евро, - посол Лукашевич

В конце прошлого года Польша передала Украине 46-й пакет на сумму около 230 миллионов евро: в частности боеприпасы, корпоративные системы, запчасти и тому подобное. В ближайшие месяцы Украина получит очередной пакет польской помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" сообщил руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

"Готовится 47-й пакет на сумму около 200 миллионов евро, который будет передан в ближайшие месяцы", - отметил посол.

Лукасевич добавил, что с начала полномасштабного вторжения Польша передала Украине 318 танков, 536 боевых машин различных типов, 136 артиллерийских систем различных калибров, 10 самолетов, 10 боевых вертолетов. А также огромное количество боеприпасов, боевых материалов, горюче-смазочных материалов, запчастей.

"Очевидно, что это огромные объемы, сумма которых составляет около 4,5 млрд евро. Для масштаба нашей страны, нашей армии это очень большая сумма", - подчеркнул польский дипломат.

Также Польша подготовила на своей территории почти 30 тысяч украинских солдат. Страна продолжает обеспечивать логистику украинской армии.

