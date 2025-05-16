РУС
Новости Помощь Украине от Польши
733 9

Польша готовит 47-й пакет помощи Украине на сумму около 200 миллионов евро, - посол Лукашевич

Польша готовит 47 пакетов помощи

В конце прошлого года Польша передала Украине 46-й пакет на сумму около 230 миллионов евро: в частности боеприпасы, корпоративные системы, запчасти и тому подобное. В ближайшие месяцы Украина получит очередной пакет польской помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" сообщил руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

"Готовится 47-й пакет на сумму около 200 миллионов евро, который будет передан в ближайшие месяцы", - отметил посол.

Лукасевич добавил, что с начала полномасштабного вторжения Польша передала Украине 318 танков, 536 боевых машин различных типов, 136 артиллерийских систем различных калибров, 10 самолетов, 10 боевых вертолетов. А также огромное количество боеприпасов, боевых материалов, горюче-смазочных материалов, запчастей.

"Очевидно, что это огромные объемы, сумма которых составляет около 4,5 млрд евро. Для масштаба нашей страны, нашей армии это очень большая сумма", - подчеркнул польский дипломат.

Также Польша подготовила на своей территории почти 30 тысяч украинских солдат. Страна продолжает обеспечивать логистику украинской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша будет поддерживать Украину в этой войне до победы, - посол Лукасевич

Автор: 

Польша (8614) помощь (8062) Лукасевич Петр (16)
1. Більшість переданих танків - це модернізовані радянські моделі, які мають обмежену ефективність у ******** бойових умовах.
2. Бойові машини - переважна більшість, це застарілі радянські моделі. Хоча Rosomak є винятком і відповідає ******** вимогам.
3. З артилерійськими системами питань немає, більшість - це AHS Krab та Рак. Є стара гвоздика, але не буду докопуватись до цого.
4. Передані літальні апарати - це переважно радянські моделі, які мають обмежену ефективність у ******** умовах, але все ще можуть виконувати певні завдання.

З одніє сторони дарованому коню у зуби не дивляться, і без цієї техніки нам було б кепсько (та не те що кепсько, а може і дуже хріново), але трішки надмірно розказувати про мільярди допомоги, коли ця сама допомога - стара техніка, яку ще треба модернізовувати і ремонтувати. При цьому пшеки дуже класно зробили собі, що спихнули старе барахло і закуповуються новою технікою. Онлі бізнес, нічого зайвого
показать весь комментарий
16.05.2025 09:30 Ответить
А де український "Оплот"?
показать весь комментарий
16.05.2025 09:40 Ответить
А він у нас взагалі є?)
показать весь комментарий
16.05.2025 09:48 Ответить
ШІ з якогось дива англійською видав...

- де зараз українські танки оплот

Unfortunately, providing a precise, real-time location for Ukrainian Oplot tanks is impossible due to the ongoing conflict and the sensitive nature of military deployments. However, based on available information, here's what we know:
Combat Deployment: In August 2024, the Third Separate Tank Iron Brigade showcased an Oplot tank in a Facebook post, indicating its use in the defense of Kharkiv Oblast. There were also earlier reports in February 2023 of an Oplot being deployed in the Kharkiv region. Limited Numbers: As of 2021, Ukraine only had one Oplot tank in service. While there have been statements about potentially ordering more, it's unclear how many are currently operational. Training and Testing: In May 2023, Ukraine's Defense Minister test-drove an Oplot tank, suggesting ongoing interest and potential future procurement. Photos of testing at training grounds were also released around that time. Foreign Service: A significant number of Oplot-T tanks (49 units) were supplied to Thailand under a 2011 contract and were delivered between 2014 and 2018.
Therefore, while one Oplot tank was confirmed to be in the Kharkiv region in August 2024, the overall number in Ukrainian service remains small, and their precise locations are not publicly disclosed for security reasons.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:47 Ответить
це кринж,тому про це мовчать.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:56 Ответить
Більшість тих модернізованих танків, по факту, виявилися більш придатні до теперішніх умов. Ніж Абрамси, і Леопарди.
Тому ене пишіть дурні, і дякувати Богові, за передане озброєння, до якого у нас був БК.
Дякую Польська....
Pozdrawiam...
показать весь комментарий
16.05.2025 09:41 Ответить
І все одно, це стара модернізована техніка, яка ніколи не буде ефективнішою за *******. Більшість танків - це 1980-го року виробництва, тому брали те, що давали. А давали старе, що не шкода...
показать весь комментарий
16.05.2025 09:49 Ответить
Не розводь муть дитячу.
У нинішній війні грає кілткість, а не " супер тпупер " у 20 екземплярах. Всі успішо уражаюттся ФПВ і ТМ ками. 90 відсотків ураження -'це міни і дрони.
Дрону і міні по барабану яка там захтщенність і кількіст ь електроніки
показать весь комментарий
16.05.2025 13:35 Ответить
Дякуємо Польща!
показать весь комментарий
16.05.2025 13:30 Ответить
 
 