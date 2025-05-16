Польша будет поддерживать Украину в этой войне до победы, - посол Лукашевич

С самого начала полномасштабного вторжения Польша поддерживала Украину военно, политически, гуманитарно. И сейчас Польша остается лидером европейской поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказал руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

"Лично я твердо верю, что Украина выйдет из этой войны победителем. Так же позиция польской власти, польского парламента и подавляющего большинства поляков такова: Украина должна выиграть эту войну, она ее выиграет, и Польша будет вас в этом поддерживать.

Конечно, я не берусь прогнозировать, что будет через пять или десять лет, или кто выиграет эти выборы, но могу заверить - нынешнее состояние отношений является очень хорошим", - отметил посол.

При этом он заверил, что на отношения между двумя странами не повлияют антиукраинские заявления, которые сделали польские политики накануне президентских выборов в Польше.

"Зато у меня есть впечатление, что польский стратегический интерес заключается в сдерживании России. И это наш вечный интерес", - добавил Лукасевич.

Напомним, посол Лукасевич объяснил будет ли Польша отправлять своих военных в рамках будущей миротворческой миссии.