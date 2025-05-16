РУС
Новости Помощь Украине от Польши
Польша будет поддерживать Украину в этой войне до победы, - посол Лукашевич

Петр Лукашевич о помощи Украине от Польши

С самого начала полномасштабного вторжения Польша поддерживала Украину военно, политически, гуманитарно. И сейчас Польша остается лидером европейской поддержки Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Европейской правде" рассказал руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

"Лично я твердо верю, что Украина выйдет из этой войны победителем. Так же позиция польской власти, польского парламента и подавляющего большинства поляков такова: Украина должна выиграть эту войну, она ее выиграет, и Польша будет вас в этом поддерживать.

Конечно, я не берусь прогнозировать, что будет через пять или десять лет, или кто выиграет эти выборы, но могу заверить - нынешнее состояние отношений является очень хорошим", - отметил посол.

При этом он заверил, что на отношения между двумя странами не повлияют антиукраинские заявления, которые сделали польские политики накануне президентских выборов в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша уже начала доставку 46 пакета помощи Украине на 200 млн евро

"Зато у меня есть впечатление, что польский стратегический интерес заключается в сдерживании России. И это наш вечный интерес", - добавил Лукасевич.

Напомним, посол Лукасевич объяснил будет ли Польша отправлять своих военных в рамках будущей миротворческой миссии.

Автор: 

Польша (8614) помощь (8062) Лукасевич Петр (16)
Топ комментарии
+4
"польський стратегічний інтерес полягає у стримуванні Росії" - ось і все. Не в перемозі над росією, не в покаранні агресора, не у відповідальності за знищені міста та вбитих людей, а просто в стримуванні - нехай кацапи сидять собі десь подалі, а хто і якою ціною буде їх стримувати, то вже діло десяте.
16.05.2025 09:35 Ответить
16.05.2025 09:35 Ответить
+3
Дякую полякам
16.05.2025 09:30 Ответить
16.05.2025 09:30 Ответить
+2
Іди нах невдячний бовдур
16.05.2025 09:29 Ответить
16.05.2025 09:29 Ответить
16.05.2025 09:17 Ответить
16.05.2025 09:17 Ответить
Іди нах невдячний бовдур
16.05.2025 09:29 Ответить
16.05.2025 09:29 Ответить
Ну, Лукасевич це ще не ціла Польща. Можливо він так каже, бо його ще ху№ло не купив. Та й не вічний він. На його місце прийде якийсь пан Пшипіздєцкій і скаже про ху№ла те саме що трампон - владімір классний парєнь !
16.05.2025 09:24 Ответить
16.05.2025 09:24 Ответить
Польща підтримуватиме Україну в цій війні до перемоги- тому будемо перекривати кордон
показать весь комментарий
16.05.2025 09:29 Ответить
Дякую полякам
16.05.2025 09:30 Ответить
16.05.2025 09:30 Ответить
Не ті вже шляхтичі, поізносілся іх род, бояться москаля
16.05.2025 09:31 Ответить
16.05.2025 09:31 Ответить
"польський стратегічний інтерес полягає у стримуванні Росії" - ось і все. Не в перемозі над росією, не в покаранні агресора, не у відповідальності за знищені міста та вбитих людей, а просто в стримуванні - нехай кацапи сидять собі десь подалі, а хто і якою ціною буде їх стримувати, то вже діло десяте.
16.05.2025 09:35 Ответить
16.05.2025 09:35 Ответить
Велика подяка Полякам за всю допомогу та підтримку.
16.05.2025 09:44 Ответить
16.05.2025 09:44 Ответить
Знайди мені відео чи текст , де б поляки дякували Україні за те, що біля їх кордонів ще не стоять москалі ! (Кенінсберг не беремо до уваги ).
показать весь комментарий
16.05.2025 10:38 Ответить
 
 