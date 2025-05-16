Польща підтримуватиме Україну в цій війні до перемоги, - посол Лукасевич

Від самого початку повномасштабного вторгнення Польща підтримувала Україну військово, політично, гуманітарно. І наразі Польща залишається лідером європейської підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

"Особисто я твердо вірю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Так само позиція польської влади, польського парламенту та переважної більшості поляків є такою: Україна має виграти цю війну, вона її виграє, і Польща буде вас у цьому підтримувати.

Звичайно, я не беруся прогнозувати, що буде через п’ять чи десять років, або хто виграє ці вибори, але можу запевнити – нинішній стан відносин є дуже добрим", - зазначив посол.

При цьому він запевнив, що на відносини між двома країнами не вплинуть антиукраїнські заяви, які зробили польські політики напередодні президентських виборів у Польщі.

"Натомість у мене є враження, що польський стратегічний інтерес полягає у стримуванні Росії. І це наш вічний інтерес", - додав Лукасевич.

