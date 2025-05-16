УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14278 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Польщі
775 11

Польща підтримуватиме Україну в цій війні до перемоги, - посол Лукасевич

Пьотр Лукасевич про допомогу Україні від Польщі

Від самого початку повномасштабного вторгнення Польща підтримувала Україну військово, політично, гуманітарно. І наразі Польща залишається лідером європейської підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

"Особисто я твердо вірю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Так само позиція польської влади, польського парламенту та переважної більшості поляків є такою: Україна має виграти цю війну, вона її виграє, і Польща буде вас у цьому підтримувати.

Звичайно, я не беруся прогнозувати, що буде через п’ять чи десять років, або хто виграє ці вибори, але можу запевнити – нинішній стан відносин є дуже добрим", - зазначив посол.

При цьому він запевнив,  що на відносини між двома країнами не вплинуть антиукраїнські заяви, які зробили польські політики напередодні президентських виборів у Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща вже розпочала доставку 46 пакету допомоги Україні на 200 млн євро

"Натомість у мене є враження, що польський стратегічний інтерес полягає у стримуванні Росії. І це наш вічний інтерес", - додав Лукасевич.

Нагадаємо, посол Лукасевич пояснив чи буде Польща відправляти своїх військових у рамках майбутньої миротворчої місії.

Автор: 

Польща (8758) допомога (8668) Лукасевич Пьотр посол Польщі (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
"польський стратегічний інтерес полягає у стримуванні Росії" - ось і все. Не в перемозі над росією, не в покаранні агресора, не у відповідальності за знищені міста та вбитих людей, а просто в стримуванні - нехай кацапи сидять собі десь подалі, а хто і якою ціною буде їх стримувати, то вже діло десяте.
показати весь коментар
16.05.2025 09:35 Відповісти
+3
Дякую полякам
показати весь коментар
16.05.2025 09:30 Відповісти
+2
Іди нах невдячний бовдур
показати весь коментар
16.05.2025 09:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.05.2025 09:17 Відповісти
Іди нах невдячний бовдур
показати весь коментар
16.05.2025 09:29 Відповісти
Ну, Лукасевич це ще не ціла Польща. Можливо він так каже, бо його ще ху№ло не купив. Та й не вічний він. На його місце прийде якийсь пан Пшипіздєцкій і скаже про ху№ла те саме що трампон - владімір классний парєнь !
показати весь коментар
16.05.2025 09:24 Відповісти
Польща підтримуватиме Україну в цій війні до перемоги- тому будемо перекривати кордон
показати весь коментар
16.05.2025 09:29 Відповісти
Дякую полякам
показати весь коментар
16.05.2025 09:30 Відповісти
Не ті вже шляхтичі, поізносілся іх род, бояться москаля
показати весь коментар
16.05.2025 09:31 Відповісти
"польський стратегічний інтерес полягає у стримуванні Росії" - ось і все. Не в перемозі над росією, не в покаранні агресора, не у відповідальності за знищені міста та вбитих людей, а просто в стримуванні - нехай кацапи сидять собі десь подалі, а хто і якою ціною буде їх стримувати, то вже діло десяте.
показати весь коментар
16.05.2025 09:35 Відповісти
Велика подяка Полякам за всю допомогу та підтримку.
показати весь коментар
16.05.2025 09:44 Відповісти
Знайди мені відео чи текст , де б поляки дякували Україні за те, що біля їх кордонів ще не стоять москалі ! (Кенінсберг не беремо до уваги ).
показати весь коментар
16.05.2025 10:38 Відповісти
 
 