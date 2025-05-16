Польща готує 47-й пакет допомоги Україні на суму близько 200 мільйонів євро, - посол Лукасевич

Наприкінці минулого року Польща передала Україні 46-й пакет на суму близько 230 мільйонів євро: зокрема боєприпаси, корпоративні системи, запчастини тощо. У найближчі місяці Україна отримає черговий пакет польської допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

"Готується 47-й пакет на суму близько 200 мільйонів євро, який буде переданий у найближчі місяці", - зазначив посол.

Лукасевич додав, що з початку повномасштабного вторгення Польща передала Україні 318 танків, 536 бойових машин різних типів, 136 артилерійських систем різних калібрів, 10 літаків, 10 бойових гелікоптерів. А також величезну кількість боєприпасів, бойових матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин.

"Очевидно, що це величезні обсяги, сума яких складає близько 4,5 млрд євро. Для масштабу нашої країни, нашої армії це дуже велика сума", – наголосив польський дипломат.

Також Польща підготувала на своїй території майже 30 тисяч українських солдатів. Країна продовжує забезпечувати логістику українській армії.

