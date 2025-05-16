Польща готує 47-й пакет допомоги Україні на суму близько 200 мільйонів євро, - посол Лукасевич
Наприкінці минулого року Польща передала Україні 46-й пакет на суму близько 230 мільйонів євро: зокрема боєприпаси, корпоративні системи, запчастини тощо. У найближчі місяці Україна отримає черговий пакет польської допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.
"Готується 47-й пакет на суму близько 200 мільйонів євро, який буде переданий у найближчі місяці", - зазначив посол.
Лукасевич додав, що з початку повномасштабного вторгення Польща передала Україні 318 танків, 536 бойових машин різних типів, 136 артилерійських систем різних калібрів, 10 літаків, 10 бойових гелікоптерів. А також величезну кількість боєприпасів, бойових матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин.
"Очевидно, що це величезні обсяги, сума яких складає близько 4,5 млрд євро. Для масштабу нашої країни, нашої армії це дуже велика сума", – наголосив польський дипломат.
Також Польща підготувала на своїй території майже 30 тисяч українських солдатів. Країна продовжує забезпечувати логістику українській армії.
2. Бойові машини - переважна більшість, це застарілі радянські моделі. Хоча Rosomak є винятком і відповідає ******** вимогам.
3. З артилерійськими системами питань немає, більшість - це AHS Krab та Рак. Є стара гвоздика, але не буду докопуватись до цого.
4. Передані літальні апарати - це переважно радянські моделі, які мають обмежену ефективність у ******** умовах, але все ще можуть виконувати певні завдання.
З одніє сторони дарованому коню у зуби не дивляться, і без цієї техніки нам було б кепсько (та не те що кепсько, а може і дуже хріново), але трішки надмірно розказувати про мільярди допомоги, коли ця сама допомога - стара техніка, яку ще треба модернізовувати і ремонтувати. При цьому пшеки дуже класно зробили собі, що спихнули старе барахло і закуповуються новою технікою. Онлі бізнес, нічого зайвого
- де зараз українські танки оплот
Unfortunately, providing a precise, real-time location for Ukrainian Oplot tanks is impossible due to the ongoing conflict and the sensitive nature of military deployments. However, based on available information, here's what we know:
Combat Deployment: In August 2024, the Third Separate Tank Iron Brigade showcased an Oplot tank in a Facebook post, indicating its use in the defense of Kharkiv Oblast. There were also earlier reports in February 2023 of an Oplot being deployed in the Kharkiv region. Limited Numbers: As of 2021, Ukraine only had one Oplot tank in service. While there have been statements about potentially ordering more, it's unclear how many are currently operational. Training and Testing: In May 2023, Ukraine's Defense Minister test-drove an Oplot tank, suggesting ongoing interest and potential future procurement. Photos of testing at training grounds were also released around that time. Foreign Service: A significant number of Oplot-T tanks (49 units) were supplied to Thailand under a 2011 contract and were delivered between 2014 and 2018.
Therefore, while one Oplot tank was confirmed to be in the Kharkiv region in August 2024, the overall number in Ukrainian service remains small, and their precise locations are not publicly disclosed for security reasons.
Тому ене пишіть дурні, і дякувати Богові, за передане озброєння, до якого у нас був БК.
Дякую Польська....
Pozdrawiam...
У нинішній війні грає кілткість, а не " супер тпупер " у 20 екземплярах. Всі успішо уражаюттся ФПВ і ТМ ками. 90 відсотків ураження -'це міни і дрони.
Дрону і міні по барабану яка там захтщенність і кількіст ь електроніки