Переговори про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 тривають, - посол Лукасевич

літак,словаччина,міг-29

Між Україною та Польщею тривають переговори щодо передачі радянських винищувачів МіГ-29.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

"Це в першу чергу залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16", - зазначив посол.

Лукасевич додав, що Польща поступово виводить МіГ-29 з озброєння, замінюючи на F-16

"Передача їх Україні цілком можлива, відповідні переговори ще тривають", - додав Лукасевич.

Нагадаємо,  у березні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час переговорів з Польщею Україна завжди порушує питання передачі МіГ-29.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща готує 47-й пакет допомоги Україні на суму близько 200 мільйонів євро, - посол Лукасевич

Польща (8758) літак (3004) Лукасевич Пьотр посол Польщі (17)
Топ коментарі
+6
Этот "хлам" очень нам поможет. Не нужно обучать пилотов, ремонтная база есть. Было бы очень неплохо получить их от поляков.
16.05.2025 09:57 Відповісти
16.05.2025 09:57 Відповісти
+3
... а що... у нас пілотами народжуються.. і їх навчати не треба? Чи може у нас так багато навчених... що нема куди дівати? У нас хронічна нехватка підготовлених пілотів..як на Міг-29...так і на все інше. Чи Ви вважаєте...що люди..яких зеля випер з бойової авіації з 2019 року по початок війни...і які повернулися не потребують навчання? Чи Ви вважаєте..що людина..яка не літала рік... півтора... зразу в літак і в бій? Ті.. хто повернувся з початком війни....у більшості вже довічно у небі... А ті хто прийшов після Харкова..чи з інших типів... дуже потребують навчання...
16.05.2025 10:14 Відповісти
16.05.2025 10:14 Відповісти
+1
Ключові слова«може передати»...
16.05.2025 10:04 Відповісти
16.05.2025 10:04 Відповісти
16.05.2025 09:57 Відповісти
16.05.2025 10:14 Відповісти
16.05.2025 10:25 Відповісти
16.05.2025 20:46 Відповісти
17.05.2025 08:04 Відповісти
17.05.2025 22:18 Відповісти
16.05.2025 10:30 Відповісти
16.05.2025 10:00 Відповісти
переговори тривають четвертий рік
16.05.2025 10:21 Відповісти
16.05.2025 10:21 Відповісти
В Україні військова таємниці немає? Чи це в посєла її немає?
16.05.2025 10:28 Відповісти
16.05.2025 10:28 Відповісти
Бажано, щоб поляки передали літаки. У них за штурвалом можуть бути жінки, які діють за статутами НАТО, тому нічого не збивають. Наші жінки за штурвалом діятимуть за законами жіночої логіки і позбивають усе, що літає. Статути НАТО їм по цимбалах, а вказівки генералів з землі - по барабану.😃
16.05.2025 10:29 Відповісти
16.05.2025 10:29 Відповісти
 
 