Переговори про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 тривають, - посол Лукасевич

Між Україною та Польщею тривають переговори щодо передачі радянських винищувачів МіГ-29.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

"Це в першу чергу залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16", - зазначив посол.

Лукасевич додав, що Польща поступово виводить МіГ-29 з озброєння, замінюючи на F-16

"Передача їх Україні цілком можлива, відповідні переговори ще тривають", - додав Лукасевич.

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час переговорів з Польщею Україна завжди порушує питання передачі МіГ-29.

