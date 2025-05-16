Переговори про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 тривають, - посол Лукасевич
Між Україною та Польщею тривають переговори щодо передачі радянських винищувачів МіГ-29.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Європейській правді" повідомив керівник посольства Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.
"Це в першу чергу залежить від української сторони, оскільки вона зараз зосереджена на освоєнні нових типів озброєнь, таких як літаки Gripen або F-16", - зазначив посол.
Лукасевич додав, що Польща поступово виводить МіГ-29 з озброєння, замінюючи на F-16
"Передача їх Україні цілком можлива, відповідні переговори ще тривають", - додав Лукасевич.
Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що під час переговорів з Польщею Україна завжди порушує питання передачі МіГ-29.
