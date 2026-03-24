Новости
Польша пока не передала Украине МиГ-29: ждут завершения диалога

Передача МиГ-29 Украине продолжается в переговорах

В Польше заявили, что истребители МиГ-29 ещё не переданы Украине. Стороны продолжают диалог о возможных поставках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио ZET сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

"Мы еще не передали МиГи Украине. Ждем завершения диалога. МиГи ждут возможного решения правительства и пожертвования. Мы, конечно, хотим, чтобы Польша получила от этого выгоду, учитывая пропорции", — сказал Томчик.

И добавил, что в настоящее время "продолжается диалог по этому вопросу". Томчик отметил, что пока неизвестно, что Польша получит в обмен на МиГи.

"Сама Украина сегодня также сосредотачивается не на самих истребителях, а на противоракетной и противовоздушной обороне", – отметил заместитель министра.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники гарантируют безопасность воздушного пространства страны.
  • В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, помогающих Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.
  • Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Передадуть. Зараз це не критичне значення має.
24.03.2026 12:25 Ответить
Тобто вони за той хлам що обіцяли ще 4 роки тому хочуть щоб ми їм передали ******* технології? Ні, не треба
24.03.2026 12:33 Ответить
Вони вже передали 10 шт.
Всі вони модернізовані для використання озброєння НАТО.
Ті ********** технології самозбор із гівна, палок і китайських запчастин. Треба їх усюди пхати поки беруть.
24.03.2026 12:51 Ответить
Головне не забувати, що європа це союзники і друзі, а США негідники...
24.03.2026 12:39 Ответить
Цей хлам вже нікому не потрібний, хай пшеки самі за них літають
24.03.2026 12:46 Ответить
поки що потрібний, у нас наразі десь близько сорока бортів виконують бойові задачі.
24.03.2026 12:58 Ответить
Вы в этом уверены? Вы считаете у наших бортов бесконечный ресурс и им не нужна подмена?
24.03.2026 14:10 Ответить
тут треба з орбаном порадитись.
24.03.2026 12:50 Ответить
Дорога ложка до обіду...
24.03.2026 12:53 Ответить
у нас обід поки що продовжується. За час широкомасштабного вторгнення ми отримали понад 50 бортів Міг-29 від Польщі та Словаччини. І наразі з Міг-29 у нас сформовано три бригди, які виконують бойові завдання. Тому ще десяток бортів будуть не зайвими, і виконувати бойві завдання Міги будуть що років зо три-чотири, а потім льотнопригодна частина буде використовуватись як "парти".
24.03.2026 13:28 Ответить
Дочекаються що кацапи до них у Польщу прийдуть з дружнім візитом...
24.03.2026 14:06 Ответить
 
 