Польша пока не передала Украине МиГ-29: ждут завершения диалога

В Польше заявили, что истребители МиГ-29 ещё не переданы Украине. Стороны продолжают диалог о возможных поставках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио ZET сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

"Мы еще не передали МиГи Украине. Ждем завершения диалога. МиГи ждут возможного решения правительства и пожертвования. Мы, конечно, хотим, чтобы Польша получила от этого выгоду, учитывая пропорции", — сказал Томчик.

И добавил, что в настоящее время "продолжается диалог по этому вопросу". Томчик отметил, что пока неизвестно, что Польша получит в обмен на МиГи.

"Сама Украина сегодня также сосредотачивается не на самих истребителях, а на противоракетной и противовоздушной обороне", – отметил заместитель министра.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники гарантируют безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, помогающих Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

