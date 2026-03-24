Польща поки не передала Україні МіГ-29: чекають на завершення діалогу

У Польщі заявили, що винищувачі МіГ-29 ще не передані Україні. Сторони продовжують діалог щодо можливих поставок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо ZET повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

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"Ми ще не передали МіГи Україні. Чекаємо на завершення діалогу. МіГи чекають на можливе рішення уряду та пожертву. Ми, звісно, хочемо, щоб Польща отримала від цього користь, зважаючи на пропорції", – сказав Томчик.

Та додав, що наразі "триває діалог з цього питання". Томчик зазначив, що ще не відомо, що Польща отримає в обмін на МІГи.

"Сама Україна сьогодні також зосереджується не на самих винищувачах, а на протиракетній та протиповітряній обороні", – зазначив заступник міністра.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країна могла б обміняти МіГ для України на антидронові технології.

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