Польша утилизирует обещанные Украине истребители МиГ-29 после отказа поделиться технологиями беспилотников

Министерство обороны Польши решило постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые Варшава обещала направить в Украину в обмен на технологии в сфере дронов, однако сделка сорвалась.

Об этом пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали решения Варшавы

Отмечается, что польское Минобороны приняло окончательное решение о дальнейшей судьбе своих МиГ-29: вместо передачи Украине в обмен на технологии в сфере дронов самолеты будут циклически выводиться из эксплуатации. Причина — соглашение так и не вступило в силу.

"Поскольку они (самолеты МиГ-29 — ред.) достигнут предельного срока службы и не будет перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Польши, они будут периодически выводиться из вооружения Вооруженных сил Польши", - сообщили в ведомстве.

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Минобороны Польши не раскрывает даты вывода самолетов из эксплуатации — график списания, по словам ведомства, останется засекреченным, чтобы процесс прошел эффективно.

Есть также вопрос о будущем самой 22-й базы тактической авиации к востоку от города Мальборк, где базируются истребители МиГ-29. В министерстве ответили, что "аэропорт Мальборк является важной инфраструктурой безопасности для Польши и будет продолжать работать, обслуживая как вертолеты, так и самолеты, включая союзные".

По данным издания, эксплуатация истребителей в любом случае приближалась к завершению независимо от соглашения с Украиной: машины исчерпывают ресурс летных часов, а модернизировать их никто не планирует.

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Передача Украине польских МиГов

В декабре 2025 года Министерство национальной обороны Польши и Генеральный штаб сообщали о намерении передать Украине часть МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил.

Эти истребители находятся на вооружении Польши с 1989 года. Сейчас их постепенно заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор выполняют боевые задачи.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что страна могла бы обменять МиГи для Украины на антидроновые технологии.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава предложила Киеву "очень партнерский подход" — обмен МиГ-29 на технологии противодействия дронам. По его словам, Украина сначала согласилась на такое предложение, но впоследствии отказалась выполнять достигнутые договоренности. Он также предположил, что срыв соглашения имеет политическую подоплеку и связан, в частности, с обострением польско-украинских споров вокруг исторических вопросов.

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