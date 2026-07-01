У Польщі попередили, що РФ може скористатися напруженістю з Україною

Росія активізувала інформаційні атаки, щоб посилити напруження між Польщею та Україною, а також підірвати довіру українських біженців до влади в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявив міністр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

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Подробиці

Так, його запитали, чи фіксують спецслужби останнім часом посилену активність ботоферм навколо конфлікту між Польщею та Україною.

"Звичайно, так. Ця інформаційна війна піднята на набагато вищий рівень. ... Зараз дуже легко підливати олії у вогонь, і це проблема, адже мрією Росії було і залишається максимальне напруження між Польщею та Україною. Ми маємо зважати на те, що російські служби намагатимуться цим напруженням скористатися", - пояснив Семоняк.

Також міністр попросили прокоментувати заяву Агентства внутрішньої безпеки, що повідомило про виявлення "механізму використання українських біженців у Польщі для дій, ініційованих і фінансованих Росією".

За словами Семоняка, механізм спрямовано на те, щоб серед українців у Польщі "підірвати довіру до нинішньої влади України та президента Зеленського, а також нагнітати напруженість у польсько-українських відносинах".

"Це спроба вплинути на українців, які перебувають у Польщі, зокрема шляхом підриву зв’язків українців із владою України. Це відповідає інтересам Росії… Надзвичайно небезпечний механізм", - додав він.

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Скандал із підрозділом імені Героїв УПА

Загострення в українсько-польських відносинах спалахнуло після того, як 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО ЗСУ почесного найменування "імені Героїв УПА". В тексті документа зазначалося, що рішення ухвалено з метою "відновлення історичних традицій національного війська".

29 травня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про намір позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої нагороди Польщі, яку йому у 2023 році вручив тодішній польський президент Анджей Дуда.

Експрезидент Польщі та лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який постійно носив, та звинуватив Зеленського в "відзначенні бандитів УПА", що, за його словами, "образило його особисто та всіх убитих поляків".

Колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький через це ж рішення офіційно повернув орден "За заслуги", яким Зеленський нагородив його у 2022 році.

Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має особисто зателефонувати польському колезі Каролю Навроцькому та офіційно перепросити за надання підрозділу ССО "імені Героїв УПА".

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

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